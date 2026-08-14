Συνταγή για φασολάκια σοτέ με σκόρδο, σάλτσα σόγιας και σουσάμι

Όσο απομακρυνόμαστε από την παραδοσιακή συνταγή για φασολάκια κοκκινιστά, ανακαλύπτουμε άλλες γεύσεις που μας δίνει το καλοκαιρινό αυτό υλικό.

Η συγκεκριμένη συνταγή προτείνει μια εναλλακτική προσέγγιση μακριά από το παραδοσιακό πολύωρο μαγείρεμα των λαδερών.

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Η φιλοσοφία εδώ βασίζεται στο γρήγορο σοτάρισμα, σε υψηλή θερμοκρασία, η οποία επιτρέπει στο λαχανικό να διατηρήσει το έντονο πράσινο χρώμα του και να μείνει τραγανό.

Το μυστικό για να το πετύχουμε αυτό, είναι τα φασολάκια να μπουν εντελώς στεγνά στο τηγάνι, για να σοταριστούν και όχι να βράσουν.

Σημαντικό βήμα, για τη γεύση είναι επίσης το καβούρδισμα του σουσαμιού, για να απελευθερωθούν τα αρώματά του.

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Φασολάκια σοτέ με σκόρδο, σάλτσα σόγιας

Υλικά:

500 γρ. φασολάκια φρέσκα (στρογγυλά ή πλατιά, καθαρισμένα)

40 γρ. ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο

15 γρ. σησαμέλαιο

20 γρ. σκόρδο (3-4 σκελίδες, κομμένες σε λεπτά φετάκια)

10 γρ. φρέσκο τζίντζερ (τριμμένο)

30 γρ. σάλτσα σόγιας (κατά προτίμηση με λιγότερο αλάτι)

10 γρ. σουσάμι (λευκό ή μαύρο, καβουρδισμένο στο τηγάνι)

5 γρ. μπούκοβο ή ψιλοκομμένη τσίλι πιπεριά (προαιρετικά)

αλάτι (με προσοχή λόγω της σόγιας) και πιπέρι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε προετοιμάζοντας τα φασολάκια. Αφού τα καθαρίσουμε από τις ίνες και τις άκρες, τα ζεματάμε σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που βράζει για μόλις 3-4 λεπτά.

Θέλουμε να παραμείνουν τραγανά. Αμέσως μετά, τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ με παγωμένο νερό και παγάκια για να σταματήσουμε τον βρασμό και να «κλειδώσουμε» το χρώμα τους.

Στη συνέχεια, τα στραγγίζουμε πολύ καλά και τα ταμπονάρουμε με απορροφητικό χαρτί.

Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή γουόκ, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα φασολάκια και τα σοτάρουμε για 3-4 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να καραμελώσει η επιφάνειά τους.

Χαμηλώνουμε ελαφρά τη φωτιά και προσθέτουμε το σκόρδο, το τζίντζερ και το μπούκοβο. Ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά ακόμη, ίσα μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους, προσέχοντας να μην καεί το σκόρδο και πικρίσει το πιάτο.

Προσθέτουμε τη σάλτσα σόγιας και το σησαμέλαιο. Ανακινούμε το τηγάνι επίμονα ώστε η σάλτσα να καλύψει ομοιόμορφα όλα τα φασολάκια. Μαγειρεύουμε για ακόμη 1 λεπτό μέχρι να γλασάρει ελαφρώς η σάλτσα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και πασπαλίζουμε με το καβουρδισμένο σουσάμι. Σερβίρουμε το πιάτο ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου, προσθέτοντας αν επιθυμούμε λίγο επιπλέον φρέσκο πιπέρι.