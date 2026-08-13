Συνταγή για ζεστή σαλάτα με βλίτα ψητά σύκα και κατσικίσιο τυρί

Στην Ελλάδα το καλοκαίρι, τρώμε βραστές σαλάτες, με χόρτα, πολύ συχνά.

Τα βλίτα είναι ο «βασιλιάς» των χόρτων του καλοκαιριού και τα σύκα αντίστοιχα, βασιλεύουν στα φρούτα.

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Θα πρέπει να προσέξουμε το βράσιμό τους, για να κρατήσουν τη γεύση τους, να μην λιώσουν και να μην χάσουν το ζωηρό πράσινο χρώμα τους.

Το σύκο θέλει δυνατή θερμοκρασία και λίγο χρόνο. Η σχάρα πρέπει να καραμελώσει την επιφάνεια, όχι να το μετατρέψει σε κομπόστα.

Το μαύρο σκόρδο που βρίσκουμε σε μπαχαράδικα και βιολογικά καταστήματα τροφίμων, έχει σπουδαία θρεπτική και γευστική αξία.

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Ζεστή σαλάτα με βλίτα ψητά σύκα και κατσικίσιο τυρί

Υλικά:

Για 4 άτομα:

Για τη σαλάτα:

700 γρ. φρέσκα βλίτα, καθαρισμένα

8 φρέσκα σύκα (περίπου 450 γρ.)

160 γρ. κατσικίσιο τυρί chèvre

60 γρ. φιστίκια Αιγίνης ή καρύδια, καβουρδισμένα

35 γρ. ελαιόλαδο

5 γρ. φρέσκο θυμάρι

2 γρ. ανθός αλατιού

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το dressing μαύρου σκόρδου:

45 γρ. μαύρο σκόρδο

60 γρ. ελαιόλαδο

30 γρ. ξίδι από κόκκινο κρασί

20 γρ. πετιμέζι

25 γρ. χυμός λεμονιού

8 γρ. μουστάρδα Dijon

3 γρ. αλάτι

20–30 γρ. νερό, ανάλογα με την υφή

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με το dressing.

Πολτοποιούμε το μαύρο σκόρδο με το ξίδι, το πετιμέζι, τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού και το αλάτι.

Προσθέτουμε σταδιακά το ελαιόλαδο μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και γυαλιστερή σάλτσα. Ρυθμίζουμε την πυκνότητα με λίγο νερό ώστε να μπορεί να αγκαλιάσει τα βλίτα.

Πλένουμε σχολαστικά τα βλίτα και τα βράζουμε σε αλατισμένο νερό για 4–5 λεπτά. Τα στραγγίζουμε πολύ καλά και τα κρατάμε ζεστά.

Κόβουμε τα σύκα στη μέση. Τα αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και τα ψήνουμε σε πολύ ζεστή σχάρα για 2–3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσουν σημάδια ψησίματος και ελαφριύ καραμέλωμα.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τα ζεστά βλίτα με το μισό dressing. Τα αφήνουμε για ένα λεπτό ώστε να απορροφήσουν τα αρώματα.

Στήνουμε τη σαλάτα σε μεγάλη πιατέλα. Προσθέτουμε τα ψητά σύκα, το κατσικίσιο τυρί σε κομμάτια και τους καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς.

Περιχύνουμε με το υπόλοιπο dressing, προσθέτουμε θυμάρι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.