Καθαρά Δευτέρα 2026: Συνταγή για χταπόδι στη λαδόκολλα ψημένο στον φούρνο

Φέτος στο Σαρακοστιανό τραπέζι, θα φτιάξουμε ένα ζουμερό χταπόδι ψημένο σε πακέτο, στον φούρνο.

Φινόκιο, φρέσκα κρεμμυδάκια και φύλλα δάφνης, δίνουν ξεχωριστά αρώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στο αυτοσχέδιο πακέτο το χταπόδι να μαλακώσει απαλά μέσα στο ζουμί του, κρατώντας όλη τη νοστιμιά.

Η λαδόκολλα (αλουμινόχαρτο + αντικολλητικό χαρτί) δημιουργεί φούρνο -μέσα στον- φούρνο, κρατάει υγρασία και προστατεύει τα πιο λεπτά μέρη.

Εάν χρησιμοποιήσουμε κατεψυγμένο χταπόδι, το αποψύχουμε σταδιακά στη συντήρηση (12–24 ώρες) για να διατηρήσουμε σωστή υφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χταπόδι στη λαδόκολλα

Υλικά (για 4 μερίδες)

Για το χταπόδι:

1 μεγάλο χταπόδι (περίπου 1,2–1,8 kg), φρέσκο ή σωστά αποψυγμένο

1 ώριμη ντομάτα, σε φέτες

2 φρέσκα κρεμμύδια, σε φέτες

2 δαφνόφυλλα

1 μικρό φινόκιο, σε φέτες

Για τη μαρινάδα:

50 γρ. ελαιόλαδο

50 γρ. νερό

1 κ.σ. χυμός λεμονιού

λίγες σταγόνες ξύδι

1/2 κ.γ. πιπέρι

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

αλάτι

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά το χταπόδι με κρύο νερό και στραγγίζουμε.

Αν τα πλοκάμια είναι πολύ μακριά, τα κόβουμε ελαφρώς για ομοιόμορφο ψήσιμο.

Αν χρησιμοποιήσουμε κατεψυγμένο, το αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να αποψυχθεί εντελώς.

Για πιο ομοιόμορφη διείσδυση της μαρινάδας και πιο τρυφερό χταπόδι, κάνουμε μικρές χαρακιές στο παχύ μέρος των πλοκαμιών.

Ετοιμάζουμε τη μαρινάδα, ανακατεύοντας το ελαιόλαδο, το νερό, τον χυμό λεμονιού, το ξύδι, την πάπρικα και το πιπέρι.

Βάζουμε το χταπόδι σε μεγάλο μπολ, προσθέτουμε τις φέτες ντομάτας, τα κρεμμύδια, το φινόκιο και τα δαφνόφυλλα. Περιχύνουμε με τη μαρινάδα και ανακατεύουμε καλά ώστε όλα τα κομμάτια να καλυφθούν.

Αφήνουμε στο ψυγείο από μισή έως 2 ώρες.

Στρώνουμε στο ταψί ένα μεγάλο φύλλο αλουμινόχαρτου και πάνω του αντικολλητικό χαρτί.

Τοποθετούμε το χταπόδι και όλη τη μαρινάδα μαζί με τα λαχανικά στο κέντρο.

Διπλώνουμε προσεκτικά το αλουμινόχαρτο γύρω από το χταπόδι σχηματίζοντας ένα καλά κλειστό πακέτο, φροντίζοντας να μην μείνει αέρας. Το αντικολλητικό χαρτί εμποδίζει το χταπόδι να κολλήσει.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C στον αέρα, στο μεσαίο ράφι για 35 λεπτά.

Για πολύ μεγάλο χταπόδι (>1,5 κιλού) μπορούμε να αυξήσουμε τον χρόνο στα 40–50 λεπτά.

Ο στόχος είναι να μαλακώσει χωρίς να στεγνώσει.

Βγάζουμε το ταψί, ανοίγουμε προσεκτικά το πακέτο και αφήνουμε το χταπόδι να «σταθεί» μέσα στο πακέτο για 10 λεπτά ώστε οι χυμοί να επανακατανεμηθούν.

Μεταφέρουμε τα πλοκάμια σε πιατέλα, περιχύνουμε με λίγο από το ζουμάκι που έμεινε και ραντίζουμε με επιπλέον ελαιόλαδο και φρέσκο χυμό λεμονιού.

Δοκιμάζουμε για αλάτι μετά το ψήσιμο, γιατί το χταπόδι αναδεικνύει τα μπαχαρικά διαφορετικά μετά το ψήσιμο.

Σερβίρουμε ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.