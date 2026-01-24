Tasteit

Κατσικάκι με χόρτα αυγολέμονο και ριζότο με μπακαλιάρο ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Φαγητά που γίνονται σε ένα σκεύος
Κατσικάκι με χόρτα αυγολέμονο και ριζότο με μπακαλιάρο ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας
Ηλιάνα Σκιαδά

Το εβδομαδιαίο μας μενού είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ποικιλία, ισορροπία και σπιτική θαλπωρή στο καθημερινό τραπέζι.

Συνδυάζει παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις με πιο σύγχρονες επιλογές, καλύπτοντας όλες τις διατροφικές ομάδες: κρέας, ψάρι, όσπρια και ζυμαρικά.

Στόχος της σχεδιασμού από πριν, είναι να διευκολύνει την οργάνωση της κουζίνας, να απαντήσει στο «τι θα μαγειρέψουμε σήμερα;» και να εξασφαλίσει νόστιμα, θρεπτικά γεύματα, για όλη την οικογένεια.

Με σωστό προγραμματισμό, κερδίζουμε χρόνο, χρήματα και – το πιο σημαντικό – απολαμβάνουμε την όλη διαδικασία.

Χωρίς στρες.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κατσικάκι με χόρτα αυγολέμονο: το κάθε χόρτο θα δώσει διαφορετική γεύση. Το σταμναγκάθι, ταιριάζει πολύ, αλλά και τα άγρια χόρτα, επίσης.

Ψώνια: κατσικάκι σε μερίδες, χόρτα (σταμναγκάθι, σέσκουλα, αντίδια), κρεμμύδι ξερό, φρέσκα κρεμμυδάκια , άνηθος, λεμόνια, αυγά.

Τρίτη

Μπακαλιάρος με λεμονάτο ρύζι μπασμάτι: το φαγάκι αυτό γίνεται σε ένα ταψί, εύκολα και γρήγορα, χωρίς καν να αποψύξουμε τον μπακαλιάρο.

Ψώνια: φιλέτα μπακαλιάρου, ρύζι μπασμάτι, κρεμμύδι, καρότα, μαϊντανός, ζωμός λαχανικών, λεμόνια.

Τετάρτη

Γίγαντες φούρνου: φαγητό νόστιμο και χορταστικό. Στη βόρεια Ελλάδα, το τρώνε και κρύο, ως τσιπουρομεζέ.

Ψώνια: γίγαντες, κρεμμύδι, καρότο, πιπεριά Φλωρίνης, σέλινο, μαϊντανό, πελτέ, ντομάτα κονκασέ.

Πέμπτη

Κοτόπουλο πανέ με πουρέ: το αγαπημένο όλων των παιδιών, αν μάλιστα κόψετε το κοτόπουλο σε στικς ή μπουκιές, θα γίνει ακόμη πιο διασκεδαστικό.

Ψώνια: φιλέτα κοτόπουλου, αυγά, φρυγανιά τριμμένη, αλεύρι, πατάτες για πουρέ, βούτυρο, γάλα, μοσχοκάρυδο.

Παρασκευή

Πένες με κιμά και μανιτάρια: γιορτάζουμε το τέλος της εβδομάδας, με, ίσως, το πιο αγαπημένο φαγητό των περισσότερων.

Ψώνια: πένες, κιμάς μοσχαρίσιος, μανιτάρια φρέσκα, κρεμμύδι, σκόρδο, ρίγανη, μπαχάρι, χυμός ντομάτας συμπυκνωμένος, τυρί τριμμένο (παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι).

