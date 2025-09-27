Κεφτεδάκια σε σάλτσα με σπαγγέτι, ψητές τσιπούρες με παντζάρια και κόκκινες φακές σούπα, στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Ένα υγιεινό και ισορροπημένο εβδομαδιαίο μενού που καλύπτει όλες τις γεύσεις και τις διατροφικές ανάγκες.

Η εβδομάδα ξεκινά με ένα κλασικό και αγαπημένο πιάτο, που θα προσφέρει την απαραίτητη φροντίδα για να αρχίσει σωστά η εβδομάδα.

Την επομένη, φέρνουμε λίγη θάλασσα στο τραπέζι μας, με ψητές τσιπούρες και μια δροσερή παντζαροσαλάτα.

Μια σούπα κόκκινης φακής, στη μέση της εβδομάδας, υπόσχεται ενέργεια, ευεξία και θρέψη.

Κοτόπουλο με βουτυράτες πατάτες και οι γαρίδες με σκόρδο και πιλάφι, τέλος, θα κλείσουν την αυλαία των καθημερινών μαγειρεμάτων, με ισορροπία και νοστιμιά.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Σπαγγέτι με ψητά κεφτεδάκια και σάλτσα ντομάτας: φαγητό που μεταφράζεται ως αγάπη και φροντίδα.

Ψώνια: σπαγγέτι, κιμάς (μοσχαρίσιος ή ανάμεικτος), κρεμμύδι, σκόρδο, φρυγανιά, αυγά, τριμμένη ντομάτα, ρίγανη, παρμεζάνα τριμμένη.

Τρίτη

Ψητές τσιπούρες και παντζαροσαλάτα: το απαραίτητο ψαράκι της εβδομάδας ψημένο στον φούρνο μαζί με παντζάρια «ντυμένα» με βαλσαμικό ξύδι.

Ψώνια: τσιπούρες, λεμόνι, φρέσκια ρίγανη, παντζάρια, μέλι, βαλσαμικό ξύδι.

Τετάρτη

Κόκκινες φακές σούπα: πολύ θρεπτική και εύκολη, αφού οι φακές λιώνουν μόνες τους στο βράσιμο.

Ψώνια: κόκκινες φακές, κρεμμύδι, καρότα, σέλινο, σκόρδο, ζωμό λαχανικών, κύμινο.

Πέμπτη

Κοτόπουλο με βουτυράτες πατάτες στον φούρνο: κυριολεκτικά μπαίνει στον φούρνο σε 5 λεπτά και δεν χρειάζεται επίβλεψη.

Ψώνια: Κοτόπουλο (μπουτάκια, φιλέτο ή ολόκληρο),πατάτες, βούτυρο, σκόρδο, ρίγανη ή θυμάρι φρέσκο.

Παρασκευή

Γαρίδες με σκόρδο και πιλάφι: η ποσότητα του σκόρδου εξαρτάται από τη γεύση σας.

Ψώνια: γαρίδες, σκόρδο, βούτυρο, λευκό κρασί, κρέμα γάλακτος, λεμόνι, φρέσκος μαϊντανός, ρύζι κίτρινο.