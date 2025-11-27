Κοτόπιτα με μανιτάρια και κρέμα παρμεζάνας σε ρολό σφολιάτας

Η κοτόπιτα είναι από τις πιο χορταστικές και νόστιμες πίτες.

Γίνεται τάρτα, γίνεται παραδοσιακή, με χωριάτικο φύλλο, αλλά και σε ρολό.

Τα μανιτάρια ταιριάζουν, γευστικά, πάρα πολύ, όπως και η παρμεζάνα.

Όλα αυτά τα υλικά, που δένουν, σε μια σφιχτή γέμιση, τυλίγονται από βουτυράτη σφολιάτα σε ρολό.

Η πίτα – ρολό, μπορεί να σερβιριστεί ως πρώτο πιάτο, με πράσινη σαλάτα ή να μπει στον μπουφέ με τα υπόλοιπα εδέσματα.

Κοτόπιτα με μανιτάρια σε ρολό

Υλικά:

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο βρασμένα

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη

500 γρ. μανιτάρια φρέσκα σε φέτες

1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

2 κ.σ. αλεύρι

1 1/2 φλ. χλιαρό γάλα

1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο

150 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

αλάτι-πιπέρι

1 κρόκος αυγού με 1 κ.σ. νερό για το άλειμμα

1 φύλλο σφολιάτας βουτύρου

Εκτέλεση:

Βράζουμε το κοτόπουλο για περίπου 15 λεπτά. Το αφήνουμε μέσα στο ζουμί του για 10 λεπτά, ακόμη. Κρατάμε 1/2 φλιτζάνι από τον ζωμό για τη γέμιση.

Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρά κομματάκια και αφήνουμε στην άκρη.

Καθαρίζουμε με βρεγμένη πετσέτα τα μανιτάρια και τα κόβουμε σε φέτες. Σε χαμηλή κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε τα μανιτάρια για 2-3 λεπτά, χωρίς να ανακατεύουμε, αλλά κουνώντας την κατσαρόλα, συχνά.

Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα ανακατεύουμε για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να γίνει το κρεμμύδι διάφανο. Βάζουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε να ψηθεί για 1 λεπτό. Προσθέτουμε λίγο τριμμένο μοσχοκάρυδο. Ρίχνουμε τον ζωμό, που κρατήσαμε και το γάλα, που έχουμε ζεστάνει ελαφρά.

Ανακατεύουμε και προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κοτόπουλο. Αλατοπιπερώνουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να πήξει η κρέμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει για λίγα λεπτά, σκεπάζοντας με το καπάκι.

Προσθέτουμε την παρμεζάνα και ανακατεύουμε καλά να λιώσει και να σφίξει την γέμιση. Τέλος ρίχνουμε στην γέμιση τον μαϊντανό και δοκιμάζουμε το αλατοπίπερο, κάνοντας τις απαραίτητες προσαρμογές.

Απλώνουμε τη σφολιάτα σε ρηχό ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Τοποθετούμε στο κέντρο και κατά μήκος, την γέμιση που έχει κρυώσει εντελώς και έχει σφίξει.

Διπλώνουμε τα πλαϊνά και τυλίγουμε σε ρολό, βάζοντας την ένωση, κάτω. Χαράζουμε ελαφρά την επιφάνεια, ή κάνουμε σχήματα, σε μερικά σημεία και αλείφουμε με το μείγμα κρόκου–νερού.

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200°C στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για 10 λεπτά. Μετά, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 170°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει όμορφα το ρολό.

Αφήνουμε να σταθεί για 10 λεπτά και στη συνέχεια κόβουμε σε κομμάτια για σερβίρισμα.