Συνταγή για κρεατόπιτα με μοσχάρι και λαχανικά

Κάθε περιοχή της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού, έχει τη δική της εκδοχή για κρεατόπιτα.

Σε πίτα, σε τάρτα, με φύλλο, με πατάτα, σε φέτες ή πουρέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την συναντάμε σε πολλές περιοχές γιατί είναι πίτα χορταστική και γιορτινή, ταυτόχρονα.

Η συγκεκριμένη συνδυάζει πλούσια γέμιση και τραγανό φύλλο, δημιουργώντας ένα πλήρες γεύμα ή πρώτο πιάτο.

Μια πράσινη σαλάτα θα τη συνοδεύσει, ιδανικά, για να σταθεί μόνη της, χωρίς άλλο φαγητό στο τραπέζι, άνετα .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρεατόπιτα

Υλικά:

500 γρ. μοσχάρι (κομμένο σε κύβους)

30 γρ. ελαιόλαδο

120 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

10 γρ. σκόρδο (3 σκελίδες), ψιλοκομμένο

150 γρ. καρότα, σε κύβους

30 γρ. πελτές ντομάτας

250 γρ. ζωμός βοδινού

5 γρ. πάπρικα

3 γρ. θυμάρι

αλάτι – μαύρο πιπέρι

Για το φύλλο:

300 γρ. φύλλο κρούστας

40 γρ. βούτυρο, λιωμένο

20 γρ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθιά κατσαρόλα και σοτάρουμε το μοσχάρι μέχρι να πάρει έντονο χρώμα και να θωρακιστεί εξωτερικά.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να γίνουν διάφανα και αρωματικά. Ενσωματώνουμε τα καρότα και τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε ώστε να καραμελώσει ελαφρά ο πελτές.

Σβήνουμε με τον ζωμό και προσθέτουμε πάπρικα, θυμάρι, αλάτι και πιπέρι. Σιγομαγειρεύουμε μέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό και η σάλτσα να αποκτήσει πυκνή, δεμένη υφή.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Αφήνουμε τη γέμιση να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Στρώνουμε τα μισά φύλλα κρούστας, αλείφοντάς τα διαδοχικά με λιωμένο βούτυρο και ελαιόλαδο.

Ρίχνουμε τη γέμιση και σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, τα λαδώνουμε και διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα, ώστε να δημιουργηθεί ένα τραγανό, χρυσαφένιο καπάκι.

Χαράσουμε και ψήνουμε την πίτα, μέχρι να ροδίσει έντονα η επιφάνεια και να γίνει τραγανή, περίπου 1 ώρα.

Αφήνουμε την κρεατόπιτα να σταθεί πριν την κοπή, ώστε να σταθεροποιηθεί η γέμιση και να αναδειχθεί η δομή της.