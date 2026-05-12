Συνταγή για ψητό σολομό με διάφορα πιπέρια

Ο σολομός τα τελευταία χρόνια, είναι μια εύκολη και θρεπτική λύση.

Είναι το δείπνο των αθλητών και των ανθρώπων που ακολουθούν την «καθαρή» διατροφή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα φροντίσουμε να είναι νόστιμο το πιάτο μας.

Θα του βάλουμε πικάντικη κρούστα πιπεριών και αμέσως θα πάρει άλλη γεύση.

Το συνοδευτικό της εποχής, για αυτό το πιάτο είναι τα σπαράγγια ή τα φασολάκια τα στρογγυλά.

Σολομός με πιπέρια

Υλικά:

600 γρ. φιλέτο σολομού (με ή χωρίς πέτσα)

30 γρ. ελαιόλαδο

Για την πικάντικη κρούστα:

2 σκελίδες σκόρδο

4 γρ. πάπρικα καπνιστή

2 γρ. κύμινο

2 γρ. καγιέν ή μπούκοβο (ανάλογα την ένταση)

3 γρ. αλάτι

1 γρ.μαύρο πιπέρι

15 γρ. χυμός λεμονιού

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C.

Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε το ελαιόλαδο με το σκόρδο, την πάπρικα, το κύμινο, το πιπέρι καγιέν, το αλάτι, το μαύρο πιπέρι και τον χυμό λεμονιού, δημιουργώντας μια αρωματική πάστα μπαχαρικών.

Τοποθετούμε το φιλέτο σολομού σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί και το αλείφουμε ομοιόμορφα με το μείγμα, ώστε να καλυφθεί πλήρως η επιφάνειά του.

Ψήνουμε για 12–15 λεπτά, ανάλογα με το πάχος του φιλέτου, μέχρι ο σολομός να παραμείνει ζουμερός στο εσωτερικό και η κρούστα να έχει αποκτήσει ελαφρά τραγανή υφή και βαθύ χρώμα.

Αφήνουμε να ξεκουραστεί για 2–3 λεπτά πριν το σερβίρισμα, ώστε να σταθεροποιηθούν οι χυμοί και να αναδειχθεί η γεύση.