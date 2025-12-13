Tasteit

Κοτόπουλο αυγολέμονο με σελινόριζα και νηστίσιμη χορτόπιτα ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Μεσογειακά πιάτα
Κοτόπουλο αυγολέμονο με σελινόριζα και νηστίσιμη χορτόπιτα ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας
Ηλιάνα Σκιαδά

Και αυτή την εβδομάδα προτείνουμε γεύσεις που συνδυάζουν τη μαγειρική παράδοση με την υγιεινή διατροφή

Με πιάτα που θα λατρέψουν τόσο η οικογένεια όσο και οι φίλοι μας.

Από το κοτόπουλο αυγολέμονο με σελινόριζα, που φέρνει τη ζεστασιά της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας στο τραπέζι μας.

Μέχρι την νηστίσιμη χορτόπιτα, που μας δείχνει πως το καθημερινό γεύμα μπορεί να είναι comfort και υγιεινό, ταυτόχρονα.

Κάθε μέρα μπορεί να είναι μια νέα γαστρονομική περιπέτεια.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κοτόπουλο αυγολέμονο με σελινόριζα: φαγητό θαλπωρής και νοστιμιάς, αυτό, με πολλά αρώματα και έντονες γεύσεις.

Ψώνια: κοτόπουλο (σε κομμάτια), σελινόριζα, καρότα, κρεμμύδι, πράσο, αυγά, λεμόνια, ζωμό κοτόπουλου.

Τρίτη

Νηστίσιμη χορτόπιτα: και νηστίσιμο και ελαφρύ, μα πάνω από όλα παραδοσιακά γευστικό φαγητό.

Ψώνια: έτοιμο φύλλο βέργας ή κρούστας, σπανάκι, μυρώνια, καυκαλίθρες, πράσα, άνηθο, μαϊντανό, δυόσμο, κρεμμυδάκια φρέσκα, σιμιγδάλι ψιλό.

Τετάρτη

Γιουβαρλάκια κοκκινιστά: Μπορούν να γίνουν σούπα ή πιο στεγνά, ανάλογα με τις εξωτερικές θερμοκρασίες και τα γούστα σας.

Ψώνια:  μοσχαρίσιος κιμά, ρύζι, κρεμμύδι, καρότο, ντομάτα κονκασέ, πατάτες, μαϊντανό, ζωμός λαχανικών.

Πέμπτη

Ρεβύθια με πληγούρι: Τρώγονται ζεστά ή σαλάτα μαζί με σαλατικά που σας αρέσουν και έτσι μπορείτε να τα πάρετε, εύκολα και ταπεράκι στο γραφείο.

Ψώνια: ρεβύθια (μουλιασμένα), πληγούρι, κρεμμύδι, ντομάτα, κουρκουμάς.

Παρασκευή

Πένες με σύγκλινο, κόκκινη πιπεριά και κρέμα γιαουρτιού: παραδοσιακό και σύγχρονο, ταυτόχρονα. Η σάλτσα, γίνεται μέχρι να βράσουν τα ζυμαρικά.

Ψώνια: πένες, σύγκλινο, κόκκινη πιπεριά , γιαούρτι, γραβιέρα τριμμένη, μαϊντανό.

