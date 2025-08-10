Ξιφίας ψητός με αμπελοφάσουλα, παντζάρια και ντρέσινγκ σκόρδου

Ψητά φιλέτα ξιφία, με τραγανά βρασμένα αμπελοφάσουλα και καρεδάκια από παντζάρι, είναι μια γκουρμέ καλοκαιρινή πρόταση.
Και όμως μπορείτε να την φτιάξετε στο σπίτι, πολύ εύκολα.
Το πιάτο αυτό είναι και ισορροπημένο και πολύ εντυπωσιακό, για ένα δείπνο.
Το ντρέσινγκ σκόρδου του ταιριάζει πολύ, όπως και το ξύσμα λεμονιού που του δίνει απίστευτη φρεσκάδα.
Επίσης όλη ουσία και η γεύση στη σάλτσα προέρχεται από το ζουμί του ταψιού, όπου ψήθηκε το ψάρι.
Φιλέτα ξιφία με αμπελοφάσουλα και πατζάρια
Υλικά:
- 4 μέτρια παντζάρια, καλά πλυμένα (όχι ξεφλουδισμένα)
- 4 φιλέτα ή φέτες ξιφία, περίπου 200 γρ. το κάθε ένα
- 1 κιλό αμπελοφάσουλα, καθαρισμένα, πλυμένα και χοντροκομμένα
- χυμός από 2 λεμόνια και ξύσμα από 1 λεμόνι
- ελαιόλαδο
- 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
- 1 κ.σ. άνηθος, ψιλοκομμένος
- ανθός αλατιού, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Εκτέλεση:
Ξεκινάμε με το ψήσιμο των παντζαριών, τυλίγοντας τα σε μια μεγάλη λαδόκολλα.
Τα ψήνουμε για 1 ώρα σε φούρνο προθερμασμένο στους 180°C, στον αέρα.
Αφαιρούμε τη φλούδα, μόλις μπορέσουμε να τα πιάσουμε, τρίβοντάς τα, με χαρτί κουζίνας.
Τα κόβουμε σε ζαράκια και τα κρατάμε σκεπασμένα.
Στον ζεστό φούρνο, βάζουμε τα φιλέτα του ξιφία, που έχουμε αλατοπιπερώσει και αλείψει με ελαιόλαδο.
Τα ψήνουμε για 15 λεπτά.
Μόλις τα βγάλουμε από τον φούρνο τους ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού, μέσα στο ταψί.
Στη συνέχεια βράζουμε τα αμπελόφάσουλα, ίσα να τρυπιούνται αλλά να είναι al dente και τα στραγγίζουμε.
Βγάζουμε το ψάρι από το ταψί και χτυπάμε στο μούλτι τα ζουμιά από το ταψί, με το σκόρδο.
Ρίχνουμε στη σάλτσα τον άνηθο, το ξύσμα λεμονιού, τον ανθό αλατιού και το πιπέρι και ανακατεύουμε.
Ανακατεύουμε τα αμπελοφάσουλα με τα κυβάκια του παντζαριού και τα μοιράζουμε στα πιάτα.
Τοποθετούμε ένα φιλέτο ξιφία, στο κάθε ένα και περιχύνουμε με τη σάλτσα.