Κυριακή της Τυρινής: Συνταγή για σκοπελίτικη στριφτή τυρόπιτα

Το πρωί της Κυριακής της Τυρινής θα ετοιμάσουμε ένα διαφορετικό brunch ή πρωϊνό αργά, όπως και να το πεις, μέσα είσαι.

Μια παραδοσιακή σκοπελίτικη τυρόπιτα, λεπτή και τραγανή, με μέλι ή σκέτη, θα σας φτιάξει τη μέρα.

Αυτή η τηγανητή πίτα με το φίνο φύλλο γεμάτη τρίμματα φέτας, δεν είναι δύσκολο να γίνει.

Μπορούμε να προσθέσουμε λίγο ψιλοκομμένο δυόσμο στη φέτα για φρεσκάδα, ή να αναμείξουμε με λίγο κατίκι ή ανθότυρο.

Οι τηγανητές πίτες είναι καλύτερες φρέσκες, αλλά μπορούμε να τις ζεστάνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160°C, αν δεν τις φάμε αμέσως.

Σκοπελίτικη τυρόπιτα

Υλικά (για 4 πίτες):

Για τη ζύμη:

500 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. και λίγο ακόμη για το άνοιγμα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξύδι

1 κ.γ. αλάτι

250 γρ. χλιαρό νερό (περίπου, προσαρμόζουμε κατά τη ζύμωση)

Για τη γέμιση:

350 γρ. τρίμματα φέτας

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το τηγάνισμα:

ελαιόλαδο (αρκετό για τηγάνισμα σε μέτριο-βαθύ τηγάνι)

Εκτέλεση:

Σε μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι και το αλάτι, κάνουμε μία λακκούβα και προσθέτουμε το χλιαρό νερό, το ελαιόλαδο και το ξύδι.

Ζυμώνουμε για 8–10 λεπτά μέχρι να αποκτήσουμε λεία, ελαστική ζύμη.

Αν η ζύμη είναι πολύ κολλώδης προσθέτουμε λίγο αλεύρι, αν είναι πολύ σφικτή προσθέτουμε ελάχιστο νερό. Σκεπάζουμε και την αφήνουμε να ξεκουραστεί 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.

Σε μπολ ανακατεύουμε τα τρίμματα φέτας με άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Κόβουμε τη ζύμη σε 4 ίσα κομμάτια. Πασπαλίζουμε την επιφάνεια εργασίας με αλεύρι και με τον πλάστη ανοίγουμε κάθε κομμάτι σε πολύ λεπτό, μεγάλο φύλλο (σχεδόν διάφανο).

Λαδώνουμε και απλώνουμε τη φέτα σε όλη την επιφάνεια του φύλλου.

Διπλώνουμε την πάνω και κάτω πλευρά του φύλλου αντικριστά προς το κέντρο, το σουρώνουμε ελαφρά για να πιεστούν οι πτυχές και το στρίβουμε σε ρολό, σε σχήμα σαλιγκαριού.

Ζεσταίνουμε στο τηγάνι αρκετό ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά (το λάδι πρέπει να είναι ζεστό αλλά να μην καπνίζει).

Τοποθετούμε προσεκτικά μία πίτα κάθε φορά και τηγανίζουμε μέχρι να φουσκώσει και να αρχίσει να ξεδιπλώνεται, σχηματίζοντας τραγανές φουσκάλες.

Όταν ροδίσει από τη μια πλευρά (περίπου 1,5–2 λεπτά), τη γυρίζουμε προσεκτικά με 2 πιρούνια και ροδίζουμε και από την άλλη πλευρά άλλα 1,5–2 λεπτά.

Βγάζουμε την πίτα σε απορροφητικό χαρτί για να τραβήξει το περιττό λάδι.

Επαναλαμβάνουμε μέχρι να τηγανίσουμε όλες τις πίτες.