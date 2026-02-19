Κυριακή της Τυρινής: Συνταγή για τυρόπιτα κουρού με φέτα και παρμεζάνα

Την Κυριακή της Τυρινής, πριν την Καθαρά Δευτέρα και την έναρξη της Σαρακοστής, φτιάχνουμε εδέσματα πλούσια σε γάλα ή κρέμα και τυριά.

Έτσι προστάζει η παράδοση, έτσι θα κάνουμε για το καλό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια αρωματική τυρόπιτα κουρού, με τραγανή, βουτυράτη ζύμη και πλούσια, κρεμώδη γέμιση τυριών με φρέσκα μυρωδικά και υποψία τσίλι.

Η έτοιμη ζύμη κουρού θα μας λύσει τα χέρια.

Απλώς, θα σας έλεγα να επιλέξετε, ζύμη φρέσκια, ψυγείου και όχι κατάψυξης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τυρόπιτα κουρού με φέτα και παρμεζάνα

Υλικά:

Για τη γέμιση:

1 πακέτο φύλλο κουρού ψυγείου

200 γρ. παρμεζάνα, χοντροτριμμένη

200 γρ. φέτα, σπασμένη με τα χέρια

150 γρ. τυρί κρέμα

1/2 κ.γ σκόνη τσίλι, (περισσότερη/λιγότερη ανάλογα με την προτίμηση)

1 κ.σ. θυμάρι, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. ρίγανη, ψιλοκομμένη

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 αυγό

2 κ.σ λιωμένο βούτυρο για το ταψί και την επιφάνεια

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C (αέρα) και βουτυρώνουμε καλά, ένα μέτριο στρογγυλό ή παραλληλόγραμμο ταψί.

Τρίβουμε την παρμεζάνα στον χοντρό τρίφτη. Σπάμε τη φέτα με τα δάχτυλα σε χοντρά κομμάτια και αφήνουμε τα τυριά στην άκρη.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τα τυριά, με το τυρί κρέμα, το αυγό, τη σκόνη τσίλι, τα ψιλοκομμένα μυρωδικά και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ανακατεύουμε και δοκιμάζουμε για να προσθέσουμε, αν χρειάζεται, λίγο αλάτι (προσοχή γιατί η φέτα και η παρμεζάνα είναι ήδη αλμυρές).

Τοποθετούμε το ένα φύλλο κουρού στο βουτυρωμένο ταψί, πιέζουμε να εφαρμόσει και αφήνουμε το περίσσευμα να προεξέχει γύρω-γύρω.

Ρίχνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση πάνω από το φύλλο και ισιώνουμε την επιφάνεια με κουτάλι. Γυρίζουμε προς τα μέσα το προεξέχον ζυμάρι για να σφραγίσουμε τα τοιχώματα.

Στρώνουμε το δεύτερο φύλλο κουρού και, με τα δάχτυλα ή με κουτάλι, σφραγίζουμε τις άκρες.

Βουτυρώνουμε την επιφάνεια και τις ακριανές πτυχώσεις με πινέλο.

Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για 35–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα και να αποκτήσει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.