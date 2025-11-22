Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο και πανσετάκια μπάρμπεκιου ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Νέα εβδομάδα έρχεται και το μενού που ετοιμάζουμε, κινείται άνετα μεταξύ παράδοσης και street food κουλτούρας.

Ποιος είπε ότι η καθημερινή κουζίνα πρέπει να είναι βαρετή; Και αυτή την εβδομάδα θα φέρουμε στο τραπέζι μας μια γευστική επανάσταση.

Ξεκινάμε με λαχανοντολμάδες, ένα πιάτο που μας γυρίζει πίσω στις οικογενειακές παραδοσιακές συνταγές.

Και κλείνουμε με πίτσα που έχει topping λουκάνικο και πιπεριές, κλείνοντας το μάτι στο σαββατοκύριακο.

Προετοιμασία και κέφι, δίνουν νόστιμο φαγητό και χαρά, χωρίς κόπο και χωρίς σπατάλες.

Το μενού της εβδομάδας

Δευτέρα

Λαχανοντολμάδες αυγολέμονο: από τα κορυφαία μαμαδίστικα φαγητά. Το ετοιμάζουμε από την Κυριακή, φροντίζουμε να υπάρχει ποσότητα, ικανή να μας χορτάσει όλους για δύο ημέρες.

Ψώνια: λάχανο, ρύζι, κιμάς (μοσχαρίσιος ή χοιρινός), κρεμμύδι, (ξερό και φρέσκο), άνηθος, λεμόνια, αυγά.

Τρίτη

Πανσέτες με σάλτσα μπαρμπεκιού και πατάτες ψητές σαν τηγανητές: με έτοιμη σάλτσα μπάρμπεκιου, γρασάρουμε απλώς τις πανσέτες, πριν και μετά το ψήσιμο, μέχρι να γίνουν οι πατάτες που θα κόψουμε λεπτά μπαστουνάκια για να μην πάρουν πολλή ώρα και θα βάλουμε το air flyer ή στον αέρα στου φούρνου, ανακατεύοντας συχνά.

Ψώνια: πανσέτες χοιρινές, έτοιμη σάλτσα μπαρμπεκιού, πατάτες.

Τετάρτη

Αρακάς κοκκινιστός: άλλο ένα παραδοσιακό φαγητό που χρειάζεται απαραιτήτως, καλή πιπεράτη φέτα και φρέσκο ψωμί.

Ψώνια: αρακάς (κατεψυγμένος), κρεμμύδι, σκόρδο, καρότο, ντομάτα (φρέσκια ή κονσέρβα), άνηθο.

Πέμπτη

Κανελόνια με κιμά κοτόπουλο και μοτσαρέλα: η γρήγορη και εύκολη εκδοχή του αγαπημένου φαγητού των παιδιών. Χωρίς βράσιμο στα κανελόνια χωρίς μπεσαμέλ στην επιφάνεια, μόνο με μοτσαρέλα που λιώνει υπέροχα και δίνει υγρασία. Κρατάμε ζουμερό τον κιμά μας.

Ψώνια: κανελόνια, κιμάς κοτόπουλου, κρεμμύδι, σκόρδο, κύμινο, δαφνόφυλλο, σάλτσα ντομάτας, μοτσαρέλα.

Παρασκευή

Πίτσα με λουκάνικα, πιπεριές και χαλούμι: με έτοιμη ή σπιτική ζύμη πίτσας και υλικά που θα έδιναν ένα ξεχωριστό φαγητό όπως σπεντζοφάι. Προσέχουμε να κόψουμε σε λεπτές φέτες το κρεμμύδι, τις πιπεριές και το λουκάνικο.

Ψώνια: ζύμη πίτσας, σάλτσα ντομάτας, λουκάνικα (χωριάτικα ή βραστά), πιπεριές (κόκκινες και πράσινες), κρεμμύδι, χαλούμι και μοτσαρέλα τριμμένη, ρίγανη.



