Λεμονάτη φασολάδα και πένες με κιμά και πικάντικο γιαούρτι ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Ο προγραμματισμός της εβδομάδας στην κουζίνα δεν χρειάζεται να είναι ούτε αυστηρός ούτε βαρετός. Είναι απλά βοηθητικός και μας γλιτώνει από τη σπατάλη.

Μάλιστα, ο προσχεδιασμός του μενού, μας κάνει λιγότερο προβλέψιμους στο καθημερινό μας τραπέζι.

Αν υπάρχει ένα «μπούσουλας», τότε υπάρχει ένα σημείο αναφοράς για τα εβδομαδιαία ψώνια.

Φυσικά, μπορούμε να αλλάξουμε τις ημέρες των γευμάτων, αφού κάθε μέρα έχει τον δικό της ρυθμό.

Το ζητούμενο είναι αυτό που έχουμε στο πιάτο να μας ευχαριστεί να μας χορταίνει.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Μπιφτέκια σολομού με μπροκολίνι: τα μπιφτέκια σολομού ζυμώνονται εύκολα και είναι πολύ χορταστικά και το μπροκολίνι είναι πολύ στη μόδα, σε όλα σχεδόν τα καλά εστιατόρια.

Ψώνια: φιλέτο σολομου, αυγό, φρυγανιά τριμμένη, άνηθο, μουστάρδα, λεμόνια, μπροκολίνι.

Τρίτη

Πένες με κιμά και πικάντικο γιαούρτι: ένα πιάτο με ένταση και κρεμώδη αντίθεση, όπου το γιαούρτι «δροσίζει» τη σάλτσα του κιμά.

Ψώνια: πένες, κιμάς μοσχαρίσιος, κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα τριμμένη, πάπρικα καυτερή, γιαούρτι στραγγιστό.

Τετάρτη

Φασολάδα λευκή λεμονάτη: παραλλαγή της κλασικής συνταγής, με λεμόνι, που την κάνει πιο ελαφριά και ζωηρή.

Υλικά: φασόλια λευκά, καρότα, κρεμμύδι, σέλινο, πιπεριά, λεμόνια.

Πέμπτη

Κοκκινιστό κοτόπουλο με πουρέ: αγαπημένη κόμφορτ λύση, θα ικανοποιήσει μικρούς και μεγάλους.

Ψώνια: κοτόπουλο σε κομμάτια, κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα τριμμένη, κανέλα ξύλο, πατάτες, βούτυρο, γάλα.

Παρασκευή

Σπανακόπιτα με χωριάτικο φύλλο, φέτα και ανθότυρο: Η εβδομάδα κλείνει με άρωμα φούρνου και τραγανή υφή, με την πιο αγαπημένη ελληνική πίτα.

Υλικά: σπανάκι, πράσα, άνηθο, φέτα, ανθότυρο, έτοιμο χωριάτικο φύλλο, αυγά.