Λευκόσαρκα ροδάκινα κομπόστα με σιρόπι αρωματισμένο με μπέρμπον

Για μένα ένας εύκολος τρόπος να «φυλακίσεις» το καλοκαίρι, σε ένα βάζο, είναι κάνοντας τα αγαπημένα μου λευκόσαρκα ροδάκινα, κομπόστα.

Το άρωμά τους που είναι τόσο φίνο και τόσο, έντονα καλοκαιρινό, μένει στην κομπόστα που θα φτιάξουμε.

Τα λευκόσαρκα ποσάρονται εύκολα σε σιρόπι ζάχαρης, που ενισχύεται με αμερικάνικο μπέρμπον γιατί έχει μια στρογγυλεμένη απαλή, αλλά και πικάντική γεύση.

Το σκωτσέζικο ουίσκι δεν έχει τη γεύση του μπέρμπον, οπότε αν δεν έχετε μπέρμπον, θα χρησιμοποιούσα ρούμι, αντ’ αυτού.

Αν και θα μπορούσατε απλώς να ποσάρετε τα ροδάκινα στο σιρόπι ζάχαρης, χωρίς αλκοόλ, ίσως με μια δόση σιροπιού σφενδάμου για βάθος και ελαφρά καπνιστή γεύση.

Λευκόσαρκα ροδάκινα κομπόστα με μπέρμπον

Υλικά:

700 ml νερό

700 γρ. ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική

250 ml μπέρμπον

8 ροδάκινα λευκόσαρκα

10 φρέσκα φυλλαράκια δυόσμου

Εκτέλεση:

Βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη και 200 ​​ml / περίπου 1 φλιτζάνι μπέρμπον, σε μια κατσαρόλα, με φαρδύ πάτο.

Ανακατεύουμε για να αρχίσει να διαλύεται λίγο η ζάχαρη και στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και βράζουμε για 5 λεπτά.

Στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη φωτιά κι’ άλλο, ώστε το σιρόπι να σιγοβράσει, χωρίς πολύ έντονες φουσκάλες.

Κόβουμε τα ροδάκινα στη μέση και βγάζουμε τα κουκούτσια. Στη συνέχεια, τα τοποθετούμε, με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω, στην κατσαρόλα, (παίρνει τέσσερα έως έξι μισά κάθε φορά, ανάλογα με το μέγεθος) και ποσάρουμε για μερικά λεπτά. Ύστερα τα γυρίζουμε και ποσάρουμε για άλλα 2-3 λεπτά με την κομμένη πλευρά προς τα πάνω.

Όταν μαλακώσουν όλα τα κομμάτια, αλλά χωρίς να λιώνουν, τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα πιάτο.

Ότι χυμοί μαζευτούν στο πιάτο, τους ρίχνουμε πίσω στην κατσαρόλα.

Παίρνουμε 200 ml (1 φλιτζάνι) από το σιρόπι και το βάζουμε σε μια μικρή κατσαρόλα με το υπόλοιπο μπέρμπον ( 50 ml / 1 κουταλιά της σούπας) και βράζουμε μέχρι να μειωθεί περίπου στο μισό.

Εν τω μεταξύ, ξεφλουδίζουμε προσεκτικά τα ροδάκινα και τα κρατάμε σκεπασμένα με μεμβράνη, μέχρι να σερβίρουμε με χτυπημένη κρέμα ή παγωτό και φυσικά το πηχτό ροζ – μπρονζέ αρωματικό σιρόπι και φύλλα φρέσκου δυόσμου.

Αλλιώς, αποθηκεύουμε τα φρούτα σε βαζάκι καλυμμένα με το σιρόπι και λίγα φύλλα δυόσμου για το άρωμα.