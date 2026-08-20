Συνταγή για ψητό χαλούμι με μέλι και τσίλι

Τα καλοκαιρινά βράδια, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε κάτι βαρύ για φαγητό.

Οτιδήποτε μπορεί να συνοδεύσει τα δροσερά ποτά μας, είναι καλοδεχούμενο.

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Ένα ψημένο μαστιχωτό τυρί με μέλι και μια πικάντικη νότα είναι ό,τι χρειάζεται η παρέα.

Η γεύση του δεν είναι μόνο γλυκιά, ή μόνο πικάντικη, αλλά γεμάτη και στρογγυλή.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συνταγή κατέκτησε τα social media. Είναι φωτογενής και πάνω απ’ όλα απολαυστική.

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Ψητό χαλούμι με τσίλι και μέλι

Υλικά (για 2 άτομα):

Για το χαλούμι:

250 γρ. χαλούμι

10 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Για το πικάντικο μέλι:

40 γρ. μέλι

3 γρ. νιφάδες τσίλι

5 γρ. χυμό λάιμ

ξύσμα από ½ λάιμ (περίπου 2 γρ.)

Για το σερβίρισμα:

20 γρ. φιστίκια Αιγίνης, χοντροκομμένα

5 γρ. φύλλα δυόσμου ή βασιλικού

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Κόβουμε το χαλούμι σε φέτες πάχους περίπου 1 εκατοστού και το σκουπίζουμε ελαφρά με απορροφητικό χαρτί, ώστε να αποκτήσει πιο τραγανή κρούστα στο ψήσιμο.

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι ή ένα τηγάνι γκριλ σε δυνατή φωτιά και αλείφουμε την επιφάνειά του με το ελαιόλαδο.

Ψήνουμε το χαλούμι για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να αποκτήσει βαθιά χρυσαφένια κρούστα, διατηρώντας το εσωτερικό του ζουμερό.

Στο μεταξύ, ζεσταίνουμε απαλά το μέλι σε ένα μικρό κατσαρολάκι ή στον φούρνο μικροκυμάτων για λίγα δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε τις νιφάδες τσίλι, τον χυμό και το ξύσμα λάιμ και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Μεταφέρουμε το ζεστό χαλούμι σε πιατέλα και το περιχύνουμε αμέσως με το αρωματικό και πικάντικο μέλι.

Πασπαλίζουμε με τα χοντροκομμένα φιστίκια Αιγίνης, προσθέτουμε τα φύλλα δυόσμου ή βασιλικού και ολοκληρώνουμε με λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.