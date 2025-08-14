Μαλεμπί ή μουχαλεμπί: Κρέμα με άρωμα τριαντάφυλλο

Όπως καταλάβατε αυτή η γλυκιά κρέμα, έχει μεγάλη ευελιξία στα υλικά. Έφτασε στην Ελλάδα, από την Μέση Ανατολή, μέσω Τουρκίας.

Οι τουρκογενείς φυλές, που ξεκίνησαν από την Κεντρική Ασία τη διαδρομή τους για να καταλήξουν στη Μικρά Ασία, γνώρισαν το μαλεμπί των Αράβων, το οποίο στη συνέχεια, έβαλαν στη διατροφή τους.

Τον 19ο αιώνα οι πλανόδιοι πωλητές, πουλούσαν το γλυκό αυτό στους δρόμους της Πόλης. Λίγο αργότερα άνοιξαν και τα πρώτα μαγαζιά που το παρασκεύαζαν μαζικά.

Στα Οθωμανικά βιβλία μαγειρικής από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα βρίσκουμε πολλές συνταγές για την πουτίγκα μαλεμπί, που διαφέρουν κυρίως ως προς υλικό που την αρωματίζει: άλλοι χρησιμοποιούν ροδόνερο, άλλοι μαστίχα και άλλοι αρμπαρόριζα.

Παραδοσιακά παρασκευάζεται με γάλα αγελαδινό, αν όμως νηστεύετε ή είστε χορτοφάγοι, γίνεται και με φυτικό γάλα, όπως καρύδας. Σερβίρεται κρύο, με γλυκό κουταλιού, τριαντάφυλλο ή και φιστίκι Αιγίνης.

Μαλεμπί

Υλικά:

1.500 ml φρέσκο γάλα, πλήρες

1/2 κουτ. γλυκού αλάτι

180 γρ. κορν φλάουρ

20 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη

100 ml ροδόνερο

γλυκό τριαντάφυλλο και ολόκληρα φιστίκια Αιγίνης για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ ρίχνουμε το μισό γάλα (750 ml), τη μισή ζάχαρη, το αλάτι, το κορν φλάουρ και το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά, μέχρι να διαλυθούν.

Ρίχνουμε το υπόλοιπο γάλα και την υπόλοιπη ζάχαρη, σε μία μέτρια κατσαρόλα και ζεσταίνουμε να κάψει, αλλά χωρίς να φουσκώσει.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, αδειάζουμε το μείγμα του μπολ, στην κατσαρόλα και βράζουμε, ανακατεύοντας συνεχώς, για 10 λεπτά, μέχρι να δέσει η κρέμα.

Κατεβάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε τη μισή ποσότητα ροδόνερο, ανακατεύοντας καλά.

Λαδώνουμε ελαφρά, ένα μέτριο παραλληλόγραμμο ταψάκι με φυτικό λάδι, και αδειάζουμε την κρέμα, στρώνοντας την επιφάνεια.

Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς, σε θερμοκρασία δωματίου, για 2 ώρες, και στη συνέχεια βάζουμε στο ψυγείο για άλλες 3 ώρες, μέχρι να σφίξει.

Βγάζουμε το ταψάκι από το ψυγείο και κόβουμε το μαλεμπί σε τετράγωνα κομμάτια.

Τα σερβίρουμε αφού τα ραντίσουμε με το υπόλοιπο ροδόνερο με λίγο γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο και ολόκληρα φιστίκια Αιγίνης.