Μελιτζάνες σουφλέ, μυδοπίλαφο και κοτόπουλο γεμιστό με πατάτες ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης γιορτινής εβδομάδας

Βρισκόμαστε στο βαθύ καλοκαίρι. Η διάθεση χαλαρώνει και το μυαλό ανασύρει γεύσεις παραδοσιακές, μιας και η επόμενη εβδομάδα, περιλαμβάνει τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου.

Όταν ήμουν παιδί, η γιορτή αυτή ήταν πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί ήταν η γιορτή της Επτανήσιας γιαγιάς, της νόνας της Μαρίας, που έψηνε κάθε χρόνο, «κοτόπουλα παραγεμιστά», στον ξυλόφουρνο, με πατάτες «λουκούμι».

Αυτό σας προτείνω για το φετινό τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου: γεμιστό κοτόπουλο στον φούρνο με πατάτες.

Όπου και να βρεθείτε αυτή την εβδομάδα κάντε το τραπέζι σας γιορτή, με σπιτικές γεύσεις που έχουν ρίζες στην λαϊκή κουζίνα, με πινελιές μοντέρνας δημιουργικότητας.

Δοκιμάστε μαγειρευτά, ψητά και τηγανητά, όπου η φαντασία, η απλότητα και η γευστική μνήμη, συναντώνται.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Πένες με κιμά και μανιτάρια: αυτή η συνταγή ήταν πολύ δημοφιλής στα 90s, με το όνομα «Πένες Καρούζο». Η σάλτσα ήταν κλασική μπολονέζ με λίγη κρέμα και μανιτάρια κονσέρβας και ανακατευόταν με πένες ριγέ. Δοκιμάστε αυτό το έπος, με μπόλικη παρμεζάνα.

Ψώνια: πένες ριγέ, κιμάς μοσχαρίσιος, μανιτάρια, κρεμμύδι, σκόρδο, τριμμένες ντομάτες, κρέμα γάλακτος, τριμμένη παρμεζάνα.

Τρίτη

Μπάμιες στον φούρνο: καμία σχέση με την κατσαρολάτη εκδοχή. Στον φούρνο γίνονται ξεροψημένες και τραγανές. Το μυστικό για να μην ξεσποριάζουν, είναι λίγες σταγόνες λεμόνι.

Ψώνια: μπάμιες, ντομάτα στο τρίφτη, πελτέ, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανό, καρότο, λεμόνι.

Τετάρτη

Εύκολο μυδοπίλαφο: η ευκολία του εντοπίζεται στο ότι τα μύδια μπορούν να είναι καθαρισμένα, δηλαδή αποψυγμένη ψίχα (αποβραδίς στη συντήρηση του ψυγείου).

Ψώνια: μύδια (φρέσκα ή κατεψυγμένα ψίχα), ρύζι καρολίνα, κρεμμύδι, άνηθο, καρότο, λεμόνι.

Πέμπτη

Μελιτζάνες με τυριά σουφλέ: τα λιωμένα τυράκια, κάνουν τα πάντα πιο νόστιμα, ωστόσο αν νηστεύετε ή θέλετε κάτι πιο απλό, μπορείτε να ψήσετε τις μελιτζάνες στον φούρνο, λουσμένες με σάλτσα ντομάτας και να πασπαλίσετε με τριμμένη φρυγανιά για να κάνουν κρούστα.

Ψώνια: μελιτζάνες, κρεμμύδια, σκόρδο, τριμμένη ντομάτα, μιξ τριμμένων τυριών και τριμμένη φέτα.

Παρασκευή (γιορτή του Δεκαπενταύγουστου)

Κοτόπουλο γεμιστό με πατάτες στον φούρνο: η γέμιση κάνει τη διαφορά εδώ και δεν είναι τίποτα δύσκολο: περιλαμβάνει αν σας αρέσει, το συκωτάκι του κοτόπουλου, κρεμμύδι, σκόρδο, ξύσμα λεμόνι, φρέσκια ντομάτα σε κυβάκια, μυρωδικά, πικάντικη γραβιέρα και ρύζι νυχάκι. Αν είστε πολλά άτομα φτιάξτε τη γέμιση σε κατσαρόλα και όχι στην κοιλιά του πτηνού.

Ψώνια: Κοτόπουλο ολόκληρο, με τα συκωτάκια του, πατάτες, λεμόνια, σκόρδο, κρεμμύδι, μαϊντανό, θυμάρι, ρύζι νυχάκι, φρέσκια ντομάτα, πικάντικη γραβιέρα.