Από παραδοσιακά μέχρι έθνικ
Μοσχαράκι λεμονάτο και τάκος με χοιρινή μπριζόλα ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας
Ηλιάνα Σκιαδά

Ακόμη και τις καθημερινές που τρέχουν παράλληλα χιλιάδες πράγματα και υποχρεώσεις με την οικογένεια και τη δουλειά, εμείς μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας και στους δικούς μας, φρέσκο ποιοτικό, σπιτικό φαγητό.

Χρειάζεται, όπως λέμε πάντα, οργάνωση από το Σαββατοκύριακο με χαρτί και μολύβι για αποτελεσματικά ψώνια χωρίς σπατάλη.

Και αυτή την εβδομάδα, σας προτείνω πιάτα και παραδοσιακά και έθνικ και χορτοφαγικά, όλα εύκολα και απλά και όλα σε ισορροπία.

Ξεκινάμε από την Κυριακή ετοιμάζοντας, σε λίγο μεγαλύτερη ποσότητα ένα φαγάκι παραδοσιακό και μαμαδίστικο, όπως το λεμονάτο μοσχαράκι, έτσι ώστε θέλουμε να το φάμε και τη Δευτέρα, γλιτώνοντας τον χρόνο του μαγειρέματος, στην αρχή της εβδομάδας.

Για το τέλος, έχουμε φαγητό τύπου delivery, για να το γιορτάσουμε: μεξικάνικα τάκος με χοιρινή μπριζόλα, που θα μας βάλουν σε ρυθμούς fiesta

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Μοσχαράκι λεμονάτο με ρύζι: το μοσχάρι έχει ακριβύνει, θα πείτε και ορθώς, αλλά είναι το κόκκινο κρέας της εβδομάδας. Κόψτε το μικρά κομμάτια και σιγουρευτείτε ότι θα μείνει μπόλικη σάλτσα για το ρυζάκι.

Ψώνια: μοσχάρι, κρεμμύδι, σκόρδο, λεμόνια, θυμάρι, κορν φλάουρ, ρύζι, βούτυρο.

Τρίτη

Πράσα αυγολέμονο: χορτοφαγική πρόταση που μπορείτε να απολαύσετε με φετούλα και φρέσκο ψωμί. Θα σας χορτάσει και θα σας ικανοποιήσει με τις οξύτητες και τη βαθιά γεύση του αυγολέμονου.

Ψώνια: πράσα, καρότα, πατάτες, κρεμμύδι, άνηθο, λεμόνια, αυγά.

Τετάρτη

Εύκολη κοτόπιτα με σφολιάτα: όλη η πλούσια γεύση της κοτόπιτας, χωρίς καθόλου κόπο.

Ψώνια: φύλλο σφολιάτας, κοτόπουλο (βρασμένο και κομμένο), κρεμμύδι, βούτυρο, αλεύρι, κόκκινη πιπεριά, τριμμένη γραβιέρα.

Πέμπτη

Ψαρόσουπα με κατεψυγμένο φιλέτο ψαριού, πλιγούρι και λαχανικά: είναι η πιο γρήγορη και η πιο οικονομική ψαρόσουπα.

Ψώνια: κατεψυγμένο φιλέτο ψαριού (παγκάσιους, μπακαλιάρο), καρότα, κρεμμύδια, πατάτες, σέλινο, πλιγούρι, λεμόνια.

Παρασκευή

Μεξικάνικα τάκος με χοιρινή μπριζόλα: φαγητό για να μαζευτούμε όλοι γύρω από τραπέζι, να επικοινωνήσουμε, να γελάσουμε, να πιάσουμε το φαγητό με τα χέρια.

Ψώνια: χοιρινές μπριζόλες, τορτίγιες καλαμποκιού, σάλτσα, ντομάτας, πιπεριές χαλαπένιος, μαρούλι, λάιμ, αβοκάντο, τριμμένο τσένταρ, sour cream ή γιαούρτι στραγγιστό.

