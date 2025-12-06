Νηστίσιμοι λαχανοντολμάδες και εύκολο σαγανάκι γαρίδες ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τρώμε βαρετά φαγητά, ή όλο τα ίδια και τα ίδια.

Και αυτή την εβδομάδα, επιχειρούμε να σπάσουμε τη ρουτίνα με πιάτα που, όχι μόνο γεμίζουν το στομάχι, αλλά φτιάχνουν και τη διάθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκινάμε με τους νηστίσιμους λαχανοντολμάδες και κλείνουμε με σούπα κόκκινης φακής. Δύο ελαφριά πιάτα γεμάτα υγιεινά στοιχεία, για όσους νηστεύουν, για τους χορτοφάγους και για όσους θέλουν να μειώσουν το κρέας για οποιονδήποτε λόγο.

Τους ετοιμάζουμε από την Κυριακή, γιατί το ζεμάτισμα του λάχανου, το τύλιγμα του ντολμά και το βράσιμο, απαιτούν κάποια ώρα, περισσότερη από ένα μισάωρο.

Ποιος είπε ότι η καθημερινότητα δεν είναι για να την απολαμβάνουμε!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Νηστίσιμοι λαχανοντολμάδες: όλη η γεύση, χωρίς τον κιμά. Εγώ τους κάνω λεμονάτους, αλλά μπορούμε να βάλουμε και τριμμένη ντομάτα στο μείγμα.

Ψώνια: λάχανο άσπρο, ρύζι καρολίνα, καρότα, κρεμμύδι, άνηθος, λεμόνια.

Τρίτη

Χοιρινές μπριζόλες με πατάτες σε κρεμώδη σάλτσα στη γάστρα: comfort πιάτο, με νοστιμιά πλούσια γεύση. Θα μπορούσε άνετα να σταθεί και σε επίσημο τραπέζι, ή σε ένα μπουφέ σας.

Ψώνια: χοιρινές μπριζόλες, με κόκκαλο ή χωρίς, πατάτες baby, κρεμμύδι, σκόρδο, κρέμα γάλακτος, μπούκοβο, μοσχοκάρυδο, θυμάρι.

Τετάρτη

Εύκολο σαγανάκι γαρίδες: κρίμα αυτή την τόσο ωραία γεύση να την απολαμβάνουμε μόνο το καλοκαίρι. Είναι εύκολο να την φτιάξουμε και να φέρουμε το καλοκαίρι μέσα στον χειμώνα. Η ευκολία του φαγητού, είναι οι καθαρισμένες γαρίδες, που έχουν κρατήσει μόνο την ουρά. Τρώγεται σκέτο, με φρέσκο ψωμάκι ή με ένα ρυζάκι.

Ψώνια: γαρίδες (κατεψυγμένες), σκόρδο, κρεμμύδι, κόκκινη πιπεριά, σέλερι, ούζο, ντόμάτα κονκασέ, ρίγανη ξερή, φρέσκος μαϊντανός, φέτα.

Πέμπτη

Ζυμαρικά με κιμά κοτόπουλου: η ελαφριά εκδοχή της μπολονέζ, που αρέσει πολύ και στα παιδιά.

Ψώνια: ζυμαρικά (όπως σπαγγέτι ή πένες), κιμάς κοτόπουλου, κρεμμύδι, καρότο, πιπεριά, σκόρδο, σάλτσα ντομάτας, δάφνόφυλλο, τριμμένο τυρί.

Παρασκευή

Πικάντικη σούπα κόκκινης φακής: σούπα γεμάτη θρέψη και υγιεινά υλικά, βάλσαμο για τους κρυωμένους και τους κουρασμένους.

Ψώνια: κόκκινες φακές, κρεμμύδι, καρότο, σκόρδο, ντομάτα (φρέσκια ή κονσέρβα), κουρκουμάς, ζωμός λαχανικών, καπνιστή πάπρικα, κύμινο.



