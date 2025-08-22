Ντιπ με ξινομυζήθρα, σκόρδο και ψητά ντοματίνια

Άλλη μία ιδέα για φαγητό – μεζέ της παρέας, αυτό το ντιπ με ξινομυζήθρα, είναι πολύ πλούσιο και γευστικό.

Η κρεμώδης ξινομυζήθρα αναμειγνύεται με σκόρδο και γιαούρτι, ενώ τα ψημένα ντοματίνια, που σερβίρονται μαζί, δίνουν άλλη γλύκα.

Το σκόρδο δεν θα πρέπει να σας «τρομάζει», αφού η έντασή του είναι ελεγχόμενη, γιατί οι σκελίδες ψήνονται μαζί με τα ντοματίνια.

Το ντιπ αυτό σερβίρεται με ψητές πίτες ή κομμάτια ψημένου ψωμιού.

Ωστόσο αν θέλουμε ένα πιο ολοκληρωμένο πιάτο, μπορούμε να ανακατέψουμε σε αυτό, βρασμένα ζυμαρικά, απευθείας από την κατσαρόλα.

Ντιπ με ξινομυζήθρα και σκόρδο

Υλικά:

300 γρ. ντοματίνια

3 σκελ. σκόρδο με τη φλούδα

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξίδι μπαλσάμικο

2 κλαδάκια φρέσκια ρίγανη (τα φυλλαράκια)

αλάτι – πιπέρι

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

250 γρ. ξινομυζήθρα (μαλακή)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς στον αέρα.

Βάζουμε τα ντοματίνια, σε ταψί σε μια στρώση, μαζί με τις σκελίδες σκόρδου, τη φρέσκια ρίγανη, το λάδι, το μπαλσάμικο και το αλατοπίπερο.



Ανακατεύουμε να πάει η γεύση παντού και ψήνουμε στη μεσαία σχάρα, για 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν λίγο και να καψαλιστεί το εξωτερικό τους.

Τα βγάζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Πιέζουμε το «ντύμα» από τις σκελίδες σκόρδου και να βγει η ψημένη ψίχα, μέσα σε ένα μπολ, όπου την πολτοποιούμε με πιρούνι.

Προσθέτουμε στο σκόρδο, το γιαούρτι και λίγο από το ζουμί του ταψιού και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε την ξινομυζήθρα και ανακατεύουμε.

Απλώνουμε το ντιπ σε πιατέλα, δημιουργώντας «αυλάκια», με ένα κουτάλι και τοποθετούμε τα ψητά ντοματίνια.

Ραντίζουμε με 1-2 κουταλιές της σούπας, ζουμί από το ταψί, όπου ψήθηκαν τα ντοματίνια.

Σερβίρουμε με ψητές πίτες ή φρυγανισμένο ψωμί.