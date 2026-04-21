Συνταγή για φλούδα γκρέιπφρουτ κονφί

Υπάρχουν γεύσεις που δεν τις περιμένεις, αλλά σε κερδίζουν από την πρώτη στιγμή.

Η φλούδα του γκρέιπφρουτ, που συνήθως καταλήγει στα απορρίμματα, μεταμορφώνεται εδώ σε ένα αρωματικό, έδεσμα με βάθος και χαρακτήρα.

Γλυκό, ελαφρώς πικρό και αρωματισμένο με μπαχαρικά, αυτό το κονφί.

Είναι από εκείνες τις μικρές πολυτέλειες που μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι και να απολαύσουμε είτε σκέτες, είτε ως συνοδευτικό σε επιδόρπια.

Η διαδικασία θέλει λίγο χρόνο, αλλά μας ανταμείβει με ένα αποτέλεσμα ξεχωριστό και φίνο.

Φλούδα γκρέιπφρουτ κονφί

Υλικά:

6 γκρέιπφρουτ (μισά κόκκινα, μισά κίτρινα)

1 λίτρο νερό

500 γρ. ζάχαρη

1 αστεροειδή γλυκάνισο

10 κόκκους πιπέρι μαύρο

1 κλωναράκι βανίλιας

3 κ.σ. χυμό λεμονιού

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις δύο άκρες από τα γκρέιπφρουτ. Με ένα μαχαίρι, χαράζουμε τη φλούδα σε έξι κομμάτια και την αφαιρούμε από πάνω προς τα κάτω, κόβοντας μαζί και περίπου 1 εκατοστό από τη σάρκα.

Ζεματάμε τις φλούδες, τρεις φορές συνεχόμενα: τις βουτάμε σε βραστό νερό, τις αφήνουμε για 2 λεπτά και τις ξεπλένουμε με κρύο νερό. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία άλλες δύο φορές και στη συνέχεια τις στραγγίζουμε καλά.

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό, τον χυμό λεμονιού, τον γλυκάνισο, το πιπέρι (χοντροκομμένο) και το κλωναράκι βανίλιας χαραγμένο κατά μήκος.

Μόλις το μείγμα πάρει βράση, προσθέτουμε τις φλούδες και τις αφήνουμε να σιγοβράσουν σκεπασμένες, μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν σχεδόν διάφανες.

Κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τις φλούδες να μείνουν μέσα στο σιρόπι μέχρι να κρυώσουν και να απορροφήσουν όλα τα αρώματα.

Μπορούμε να τις διατηρήσουμε σε αποστειρωμένο βάζο μέσα στο σιρόπι τους.