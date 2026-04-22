Έξοδος: Πέντε στάσεις για φαγητό, κρασί, μουσική και όχι μόνο

Ένα κορυφαίο 4 hands dinner στο κέντρο, ιδιαίτερες θεματικές οινογνωσίες σε Γλυφάδα και Περαιά, ένα λαμπερό βραδινό event σε rooftop, ένα καινούριο στέκι street food και το πρώτο opening στην παραλιακή, σου δίνουν αφορμές να μην κάτσεις στο σπίτι.

Και αυτό τον μήνα, τα Vibo Bistrot συνεχίζουν τα wine events που φέρνουν διαφορετικούς αμπελώνες στο ποτήρι, τόσο με το Wine Stories όσο και με το Hellas in your Glass. Στις 22 και 23 Απριλίου, το Wine Stories ταξιδεύει στη Rioja και στο κτήμα Ramón Bilbao, που ιδρύθηκε το 1924 στο Haro της Rioja Alta και βρίσκεται για επτά συνεχόμενα χρόνια στη λίστα “World’s 50 Most Admired Wine Brands” του Drinks International.

Παρουσιάζονται τρεις ετικέτες από διαφορετικές ισπανικές ζώνες: το Edición Limitada Garnacha 2022 από τη Rioja Oriental, από αμπελώνες στα 600 μέτρα με 12 μήνες σε γαλλικά βαρέλια, το Edición Limitada Tempranillo 2022 από τη Rioja Alta με 15 μήνες σε γαλλική δρυ και το Verdejo 2025 από τη Rueda D.O., ζυμωμένο σε ανοξείδωτες δεξαμενές με αδρανή αέρια, ώστε να διατηρηθεί η φρεσκάδα της ποικιλίας.

Παράλληλα, στα Vibo Πειραιά προστίθεται το «Hellas in your glass», ένα wine flight αφιερωμένο στον ελληνικό αμπελώνα. Περιλαμβάνει Μαλαγουζιά, Ασύρτικο, Αγιωργίτικο και Ξινόμαυρο, δύο λευκά και δύο ερυθρά. Οι ποικιλίες παραμένουν σταθερές, ενώ οι ετικέτες θα αλλάζουν ανάλογα με την εποχή και τη διαθεσιμότητα, ενώ θα μπορεί να τις απολαύσει και με συνοδευτικά, γευστικά bites.

Γρ. Λαμπράκη 16, Γλυφάδα

Τηλ. 2108948202

Ναυαρίνου 10, Πειραιάς,

Τηλ.2104220422

Πάρτι γενεθλίων με απίθανα city vibes

Το Moxy Athens City συμπληρώνει τέσσερα χρόνια λειτουργίας και το γιορτάζει με ένα πάρτι γενεθλίων στις 24 Απριλίου, στον 9ο όροφο του ξενοδοχείου. Με τίτλο “Four the Love of Moxy: The Penthouse Edition”, το event συνδυάζει μουσική, design και cocktails με θέα στην Ακρόπολη. Στα decks θα βρεθεί ο AS|SA, DJ και παραγωγός της Butterfly 88 με παρουσία σε venues της Μυκόνου όπως το Santanna και διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων η 2η θέση στο Beatport στην κατηγορία Melodic House & Techno, ενώ μαζί του ο Chris F θα παρουσιάσει ένα set που κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά στυλ.

Το bar αναλαμβάνει το Ichigo Ichie, το πρώτο Japanese-inspired cocktail bar της Αθήνας, με ένα guest shift βασισμένο στη φιλοσοφία “Ichi-go Ichi-e”, και έναν ειδικά σχεδιασμένο κατάλογο. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Red Bull, το Penthouse θα ενσωματώσει δράσεις που θα ενισχύσουν τον χαρακτήρα της βραδιάς.

Σταδίου 65, Αθήνα

Tηλ. 2144082020

4-hands δείπνο με διάσημες υπογραφές

Το Simul, ένα από τα πιο αγαπημένα εστιατόρια του κέντρου, ετοιμάζει κάτι ξεχωριστό για την Πέμπτη 23 Απριλίου. Ο chef patron Νίκος Θωμάς θα μοιραστεί την κουζίνα του με τον Ηλία Ντούκα, ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα μετά από μια μακρά πορεία στο εξωτερικό, με σημαντικότερο σταθμό το τριάστερο Hiša Franko της Σλοβενίας. Σήμερα, ανήκει στην ομάδα του Botrini’s στο Χαλάνδρι, ως Executive Head Chef. Για μία μόνο βραδιά, οι δύο σεφ θα δημιουργήσουν μαζί ένα μενού που αναδεικνύει την τεχνική και τη διαδρομή τους, μέσα στο γνώριμο, ατμοσφαιρικό περιβάλλον του Simul.

Υψηλάντου 63, Αθήνα

Τηλ. 2107224737

Από την Κοπεγχάγη στην Ελλάδα

Το JOE & THE JUICE κάνει την επίσημη εμφάνισή του στην Ελλάδα και ξεκινά την παρουσία του στην αθηναϊκή αγορά με δύο πρώτα καταστήματα, σε Κολωνάκι και Γλυφάδα. Το brand, που ιδρύθηκε στην Κοπεγχάγη το 2002, έχει εξελιχθεί σε διεθνές δίκτυο με παρουσία σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, συνδέοντας το όνομά του με μια ξεχωριστή εκδοχή του καθημερινού urban lifestyle.

Στον πυρήνα του concept βρίσκονται ο καφές, οι φρέσκοι χυμοί, τα shakes και τα signature sandwiches, όχι απλώς ως μια εύκολη, καθημερινή πρόταση, αλλά ως μέρος μιας συνολικής ταυτότητας που στηρίζεται στην ποιότητα, στην ταχύτητα και φυσικά στην έντονη ενέργεια της πόλης, συνδυάζοντας το healthy με το απολαυστικό. Το JOE & THE JUICE άλλωστε έχει χτίσει διεθνώς τη θέση του όχι μόνο μέσα από τα προϊόντα του, αλλά και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει τον χώρο και το κοινό του, δημιουργώντας την αίσθηση της κοινότητας.

Το ότι επιλέχθηκαν το Κολωνάκι και η Γλυφάδα για την πρώτη επίσημη εμφάνιση του brand δεν είναι τυχαίο. Πρόκειται για δύο περιοχές με διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά με ισχυρό lifestyle αποτύπωμα και με ένα κοινό που κινείται γρήγορα, ζει σε έντονο ρυθμό και αναζητά χώρους με προσωπικότητα και σύγχρονη αισθητική.

Κολωνάκι: Κανάρη 24

Γλυφάδα: Γρ. Λαμπράκη 9 & Λαζαράκη

Το Bolivar Beach Club επιστρέφει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το Bolivar Beach Club ανοίγει ξανά για τη θερινή σεζόν το Σάββατο 25 Απριλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Με σταθερή παρουσία εδώ και πολλά χρόνια, το Bolivar επιστρέφει με το γνώριμο σκηνικό δίπλα στη θάλασσα, φιλοξενώντας events που συνδυάζουν μουσική και ανοιχτό χώρο, σε ένα περιβάλλον που συνδέεται άμεσα με τη θερινή έξοδο στην πόλη.

Στο opening οι Giolì & Assia και οι Steph b2b Rezo αναλαμβάνουν τα decks με ένα δυναμικό set, γεμάτο ενέργεια και μοναδικές μουσικές στιγμές για το κοινό. Και αυτή τη χρονιά το line-up κινείται σε ηλεκτρονικούς ήχους, με το Bolivar να προτείνει day-to-night εμπειρίες, διεθνείς και local DJs και ένα πρόγραμμα που θα καθορίσει τη φετινή καλοκαιρινή νυχτερινή ζωή της Αθήνας.

Λ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου, Άλιμος

Τηλ. 2107104040