Συνταγή για χταπόδι πιλάφι

Το χταπόδι πιλάφι είναι ένα πιάτο που αποδεικνύει τη βαθιά σχέση της ελληνικής κουζίνας με τα θαλασσινά.

Το υλικά είναι πολύ απλά και λιγοστά, αλλά δίνουν ένα πιάτο νόστιμο και πλούσιο.

Η ντομάτα και το ελαιόλαδο δένουν αρμονικά τη σάλτσα, δημιουργώντας μια ενιαία, συμπαγή γεύση.

Ο ζωμός του χταποδιού χαρίζει βάθος γεύσης, γι’ αυτό πρέπει να ενσωματωθεί στο πιλάφι.

Το ρύζι θα απορροφήσει όλη τη γεύση της θάλασσας, με αυτό τον τρόπο.

Χταπόδι πιλάφι

Υλικά:

1.300 γρ. χταπόδι

1 – 1 1/2 φλυτζάνι τσαγιού λάδι

1 μέτριο ψιλοκομμένο κρεμμύδι

650 γρ. τριμμένες ώριμες ντομάτες ή 1 κ.σ. ντοματοπελτέ

αλάτι – πιπέρι – μπαχάρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε το χταπόδι και το βάζουμε να βράσει με αρκετό νερό και λίγο χονδρό αλάτι. Όταν βράσει (προσέχουμε να μην λιώσει), το αφήνουμε να κρυώσει λίγο και το κόβουμε σε κομματάκια.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι μαζί με το κρεμμύδι, μέχρι να γυαλίσει.

Προσθέτουμε τις ντομάτες (περασμένες από τρυπητό) ή την πάστα ντομάτας, διαλυμένη σε 2 φλυτζάνια από το ζουμί στο οποίο έβρασε το χταπόδι και μια πρέζα μπαχάρι.

Μόλις αρχίσει να βράζει η σάλτσα, ρίχνουμε το χταπόδι και το αφήνουμε για περίπου 5 λεπτά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε 2 φλυτζάνια από το χταποδόζουμο και το νερό, σε αναλογία 2 προς 1 (3 φλυτζάνια υγρό προς 1 φλυτζάνι ρύζι). Αφού πάρει μερικές βράσεις, ρίχνουμε το ρύζι, πλυμένο και στραγγισμένο.

Ανακατεύουμε στην αρχή με πιρούνι, προσθέτουμε λίγο αλατοπίπερο και, μόλις αρχίσει να βράζει, σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να «πιει» το ζουμί του.

Κατεβάζουμε από τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με καθαρή πετσέτα και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για περίπου 5 λεπτά πριν σερβίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό.