Συνταγή για μπιφτέκια κοτόπουλο με γραβιέρα

Τα μπιφτέκια από κιμά κοτόπουλου, ενισχυμένα με γραβιέρα και αρωματικά, έχουν, σίγουρα, περισσότερο ενδιαφέρον από τα κλασικά.

Η χρήση κιμά από μπούτι προσφέρει πιο ζουμερή γεύση.

Η γραβιέρα ανακατεύεται μέσα στον κιμά και λιώνει αργά στο ψήσιμο, δίνοντας υγρασία.

Ο σωστός τρόπος ψησίματος καθορίζει την ιδανική σύσταση — τραγανά εξωτερικά, ζουμερά εσωτερικά.

Σερβίρουμε τα μπιφτέκια κοτόπουλου με σάλτσα γιαουρτιού ή μουστάρδας.

Μπιφτέκια κοτόπουλο με γραβιέρα

Υλικά:

700 γρ. κιμάς κοτόπουλου από μπούτι

200 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. γλυκό κρασί ή ούζο

μια πρέζα πιπέρι καγιέν

φύλλα από 6 κλωναράκια φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένα

1 κ.σ. ξερό εστραγκόν, τριμμένο

5 κλωνάρια μαϊντανός ψιλοκομμένα

200 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

30 γρ. πικάντικη μουστάρδα

ξύσμα από 1 λεμόνι

100 γρ. ψίχα μπαγιάτικου ψωμιού, μουλιασμένη και στυμμένη

90 ml ελαιόλαδο + επιπλέον για άλειμμα χεριών και σκεύους

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε 90 ml ελαιόλαδο σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι για 5 λεπτά μέχρι να μαλακώσει.

Σβήνουμε με το κρασί/ούζο, αφήνουμε 1 λεπτό να εξατμιστεί και αποσύρουμε.

Σε μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά, το σοταρισμένο κρεμμύδι, το πιπέρι καγιέν, τον δυόσμο, το εστραγκόν, τον μαϊντανό, τη γραβιέρα, τη μουστάρδα, το ξύσμα λεμονιού και την καλά στυμμένη ψίχα ψωμιού.

Ζυμώνουμε γρήγορα με βρεγμένα χέρια μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί.

Βάζουμε το μπολ στο ψυγείο για 30 λεπτά να σφίξει.

Λαδώνουμε ελαφρά τα χέρια και πλάθουμε 8 μπιφτέκια.

Προθερμαίνουμε φούρνο στους 220°C ή προετοιμάζουμε δυνατή σχάρα/μαντέμι.

Τοποθετούμε τα μπιφτέκια σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε στον φούρνο 15 λεπτά ή στο γκριλ/μαντέμι περίπου 10 λεπτά ή στη σχάρα 7+5 λεπτά (ανά πλευρά) μέχρι να ψηθούν ομοιόμορφα.

Βγάζουμε και σερβίρουμε αμέσως, συνοδεύοντας με σαλάτα ή ψωμί.