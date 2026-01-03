Όσπρια και λαχανικά κυριαρχούν στο μεταεορταστικό εβδομαδιαίο μενού

Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η επόμενη εβδομάδα, έχει μέσα της άλλη μία αργία, αλλά σας ακούω να φωνάζετε: «όχι άλλο κρέας».

Επομένως, θα «πάμε» με νοστιμότατα plan B, είτι, ψάρια, ψαρικά, όσπρια και λαχανικά, συνδυασμένα με ρύζι ή ζυμαρικά.

Σάς έχω προτάσεις που θα εκτιμηθούν μετά τα πλούσια, λιπαρά χοιρινά και τις γλυκές υπερβολές, στις οποίες επιδοθήκαμε, σχεδόν όλοι και αυτές τις γιορτές.

Χυλωμένη φασολάδα, ριζότο με θαλασσινά, σάλτσα μανιταριών με ζυμαρικά και ιδέες για να αξιοποιήσουμε τα περισσεύματα κρέατος, από τα τραπέζια μας.

Βασιλόπιτα, εννοείται, για πρωινό, κάθε μέρα, μέχρι να τελειώσει, ακόμη και τα κομμάτια του Χριστού, του σπιτιού και του φτωχού. Να έχουμε μια καλύτερη χρονιά!

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Παραδοσιακή φασολάδα: αν πετύχει και χυλώσει η φασολάδα, τύφλα να έχει το κρέας. Μουλιάστε τα φασόλια σας, τουλάχιστον 8 ώρες και μετά, δεν θέλει πολλή αναμονή για να μπει το βάλσαμο στο πιάτο.

Ψώνια: φασόλια μέτρια, σέλινο, καρότο, κόκκινη πιπεριά, χυμός ντομάτας.

Τρίτη

Ριζότο με γαρίδες και φινόκιο: ό,τι πρέπει για να εορτάσουμε τα Θεοφάνια. Αν βλέπουμε, ταυτόχρονα, ήλιο και θάλασσα, τότε θα είμαστε πολύ ευτυχείς.

Ψώνια: ρύζι για ριζότο, μεγάλες γαρίδες καθαρισμένες με την ουρά (κατεψυγμένες), φινόκιο, κρεμμύδι, λεμόνι, σαφράν, ζωμός λαχανικών.

Τετάρτη

Μακαρονάδα με μανιτάρια: αν επιλέξετε διάφορα μανιτάρια ακόμη και αποξηραμένα πορτσίνι, τα οποία θα μουσκέψετε σε ζεστό νερό με λίγο κονιάκ και δεν θα πετάξετε το ζωμό αυτό, τότε η γεύση της σάλτσας θα πολλαπλασιαστεί.

Ψώνια: Ζυμαρικά της αρεσκείας σας, διάφορα μανιτάρια (άσπρα, καφέ, πορτσίνι, πλευρώτους), βούτυρο, κρέμα γάλακτος, σκόρδο, μοσχοκάρυδο, κονιάκ, μαϊντανό.

Πέμπτη

Τάρτα με μπρόκολο και σολομό: τέλεια επιλογή για ελαφρύ και θρεπτικό γεύμα με μία πράσινη σαλάτα και ετοιμάζεται σε χρόνο «μηδέν».

Ψώνια: έτοιμη ζύμη για τάρτα ή κουρού, φιλέτα σολομού, μπρόκολο σε φουντίτσες, γάλα, γραβιέρα, ξύσμα λεμονιού.

Παρασκευή

Ψητά τάκος με τα περισσεύματα κρέατος: εύκολο και διασκεδαστικό φαγητό, φούρνου, για όλη την παρέα. Επίσης εξαιρετικά οικονομικό και βιώσιμης αντίληψης, αφού με αυτό θα αξιοποιήσουμε τα περισσεύματα των γιορτών, σε νέα συνταγή.

Ψώνια: ψιλοκομμένο κρέας που περίσσεψε, πίτες τορτίγιας, πιπεριές χρωματιστές, καλαμπόκι, κρεμμύδι, καυτερή σάλτσα σριράτσα, φρέσκος κόλιανδρος, τριμμένη μοτσαρέλα και τσένταρ, sour cream.