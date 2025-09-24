Παγωμένες μπάρες γιαουρτιού με φυστικοβούτυρο και μπανάνα

Αυτό το νόστιμο, δροσερό γλύκισμα, είναι τραγανό σαν φλωρεντίνα, και τσιχλωτό σαν μαντολάτο.

Έχει γεύση σαν μπανόφι, αλλά με φυστικοβούτυρο αντί για σοκολάτα.

Έχει επίσης φέτες μπανάνας στη βάση και τραγανά φιστίκια σκορπισμένα από πάνω.

Το γλυκάκι διατηρείται στην κατάψυξη έως και 7 ημέρες σε σφραγισμένο δοχείο.

Στο δικό μας σπίτι, πάντως, δεν μένει ούτε δύο νύχτες στην κατάψυξη.

Παγωμένες μπάρες με γιαούρτι, φυστικοβούτυρο και μπανάνα

Υλικά:

250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

1/2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. μέλι

2 μπανάνες

3 κ.σ. τραγανό φυστικοβούτυρο (με κομμάτια)

20 γρ. αλατισμένα φιστίκια

2 κ.σ. σάλτσα καραμέλας

Εκτέλεση:

Στρώνουμε ένα ταψί 20 x 30 εκ. με ένα φύλλο λαδόκολλας.

Ανακατεύουμε το γιαούρτι, το εκχύλισμα βανίλιας και το μέλι σε ένα μικρό μπολ.

Κόβουμε τις μπανάνες σε λεπτές ροδέλες και τοποθετούμε τα τρία τέταρτα, στο ταψί σε μία στρώση.

Απλώνουμε το γιαούρτι ομοιόμορφα από πάνω.

Ρίχνουμε λίγο φυστικοβούτυρο πάνω από το γιαούρτι και κάνουμε «νερά» με ένα μαχαίρι.

Κόβουμε τις υπόλοιπες φέτες μπανάνας σε τέταρτα και μισά, ψιλοκόβουμε τα φιστίκια και τα ρίχνουμε όλα, πάνω από το γιαούρτι. Ραντίζουμε με τη σάλτσα καραμέλας.

Βάζουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 4 ώρες ή μέχρι να σφίξει, στη συνέχεια σπάμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Διατηρούμε τα υπόλοιπα κομμάτια στην κατάψυξη.