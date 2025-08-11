Παγωτό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι και μέλι

Και cheesecake και παγωτό, δηλαδή διπλό κέρδος.

Και γιαούρτι στην κρέμα, που δίνει δροσιά, παγώνει πιο εύκολα και την κάνει πιο ελαφριά.

Και αυτή η συνταγή δεν χρειάζεται παγωτομηχανή.

Και αυτό το σπιτικό παγωτό θα γίνει ανάρπαστο.

Σερβίρετέ το με κουλί, δηλαδή σάλτσα από φρούτα, όπως φράουλες ή φρούτα του δάσους.

Παγωτό cheesecake με στραγγιστό γιαούρτι

Υλικά:

500 γρ. γιαούρτι στραγγιστό, πλήρες

400 γρ. κρέμα γάλακτος (φουλ λιπαρά) παγωμένη

150 γρ. μέλι

200 γρ. φράουλες ή κόκκινα φρούτα

200 γρ. μπισκότα τ. digestive σπασμένα σε κομμάτια

Εκτέλεση:

Ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ την παγωμένη κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε με το σύρμα, σε μέτρια προς δυνατή ταχύτητα, μέχρι να αφρατέψει, για περίπου 3 λεπτά.

Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα του γιαουρτιού και το μέλι και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε για 1 λεπτό, μέχρι να κάνει σφιχτές «κορυφές»

Χτυπάμε σε μπλέντερ το υπόλοιπο γιαούρτι με τις φράουλες ή τα κόκκινα φρούτα να γίνουν «κρέμα».

Στρώνουμε με δύο κομμάτια μεμβράνης – σταυρωτά – το εσωτερικό από μια μακρόστενη μεταλλική φόρμα για κέικ 30×11 εκ. αφήνοντας τις άκρες να περισσεύουν.

Βάζουμε στη φόρμα το μισό μείγμα από την κρέμα γάλακτος και το γιαούρτι, που έχουμε αφρατέψει, προσθέτουμε από πάνω τη μισή κρέμα φράουλας, τα μισά μπισκότα σπασμένα και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, ακριβώς, για τη δεύτερη στρώση.

Καλύπτουμε με τη μεμβράνη που αφήσαμε να προεξέχει.

Βάζουμε τη φόρμα στην κατάψυξη να παγώσει, για 4-5 ώρες τουλάχιστον.

Για να σερβίρουμε, αναποδογυρίσουμε τη φόρμα, ξεφορμάρουμε το παγωτό και αφαιρούμε τη μεμβράνη.