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Papas a la mexicana: Συνταγή για πατάτες με κρεμμύδι, ντομάτα και πιπεριά serrano

Νοστιμιά με τα πιο απλά υλικά
Papas a la mexicana
Papas a la mexicana
Ηλιάνα Σκιαδά
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Στο Μεξικό, οι πατάτες είναι ιερό υλικό και το μαγείρεμά τους δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκο.

Τις βρίσκουμε σε κάθε γεύμα, μαγειρεμένες με πολλούς τρόπους, μαζί με διάφορα άλλα στοιχεία.

Δεν θέλουν περίπλοκη μεταχείριση για να γίνουν νόστιμες.

Στις papas a la mexicana, η γεύση χτίζεται στο τηγάνι, με λάδι, κρεμμύδι, ώριμη ντομάτα και πιπεριά serrano για την απαραίτητη ένταση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο απλό, χορταστικό και ευέλικτο, που μπορεί να σταθεί μόνο του ή να συνοδεύσει αυγά, κρέας ή ψητό κοτόπουλο.

Papas a la Mexicana

Υλικά:

  • 30 γρ. φυτικό λάδι
  • 680 γρ. πατάτες, καθαρισμένες
  • 150 γρ. κίτρινο κρεμμύδι
  • 250 γρ. ντομάτες τύπου Roma
  • 15 γρ. πιπεριά serrano
  • 15 γρ. αλάτι

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις πατάτες σε μικρούς, ομοιόμορφους κύβους, περίπου 1,5 εκ. o καθένας.

Με αυτόν τον τρόπο θα ψηθούν στον ίδιο χρόνο και θα αποκτήσουν χρώμα εξωτερικά χωρίς να μείνουν σκληρές στο εσωτερικό.

Ζεσταίνουμε το λάδι σε μεγάλο τηγάνι, κατά προτίμηση μαντεμένιο ή αντικολλητικό, σε μέτρια φωτιά. Μόλις ζεσταθεί καλά, βάζουμε τις πατάτες σε μία στρώση για να πάρουν χρώμα και τις αφήνουμε να μαγειρευτούν για περίπου 6 λεπτά, ανακατεύοντας ή ανακινώντας το τηγάνι ανά διαστήματα. Θέλουμε να αρχίσουν να μαλακώνουν και να αποκτούν ελαφρύ χρώμα.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το αλάτι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για περίπου 3 λεπτά. Ανακατεύουμε συχνά, μέχρι το κρεμμύδι να γίνει διάφανο και να αρχίσει να μαλακώνει.

Ρίχνουμε στο τηγάνι τις ντομάτες και την ψιλοκομμένη serrano. Ανακατεύουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για περίπου 5 λεπτά, μέχρι οι πατάτες να τρυπιούνται εύκολα με ένα πιρούνι και η ντομάτα να έχει μαλακώσει, αλλά να μην διαλύεται.

Σερβίρουμε το φαγητό μας ζεστό.

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