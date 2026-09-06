Ex Machina 2.0: Η εξέλιξη στο πιάτο

Τρία χρόνια είναι αρκετά προκειμένου να καταλάβεις τι θέλεις να κρατήσεις, τι χρειάζεται να αλλάξεις και, κυρίως, προς τα πού θέλει να κινηθείς. Το Ex Machina έχει πλέον αυτή την απόσταση από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του και τον Σεπτέμβριο περνά στην επόμενη φάση του, χωρίς να επιχειρεί να κάνει εκ νέου τις συστάσεις. Αντιμετωπίζει τη φάση Ex Machina 2.0 περισσότερο ως εξέλιξη παρά ως επανεκκίνηση: νέα πιάτα, φρέσκιες ιδέες και μια κουζίνα που αξιοποιεί όσα έμαθε μέχρι τώρα.

Από το πρώτο service μέχρι σήμερα, στα τραπέζια του έχουν καθίσει άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, έχουν ανοιχτεί πολλά μπουκάλια κρασί και έχουν σερβιριστεί εκατοντάδες πιάτα. Στην πορεία προστέθηκαν συνεργασίες, ταξίδια και διαφορετικές γαστρονομικές επιρροές, ενώ και η μουσική απέκτησε τη δική της θέση στην ταυτότητα του εστιατορίου. Όλα αυτά είναι το υλικό πάνω στο οποίο χτίζεται τώρα το επόμενο κεφάλαιο.

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Η βασική φιλοσοφία δεν αλλάζει. Πρώτη ύλη, τεχνική και δημιουργική ελευθερία εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυρήνα μιας μαγειρικής κουλτούρας που δεν αισθάνεται την ανάγκη να περιοριστεί γεωγραφικά. Η Ασία και η Μεσόγειος παραμένουν βασικά σημεία αναφοράς. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η εμπειρία της ομάδας και, μαζί της, ο τρόπος με τον οποίο οι επιρροές αυτές φτάνουν πλέον στο πιάτο.

Τι φέρνει το νέο μενού

Ανάμεσα στις καινούργιες προτάσεις του chef Άνταμ Κοντοβά βρίσκονται το ταρτάρ μοσχαριού με αβοκάντο, αυγοτάραχο και βάφλα προζυμιού στα κάρβουνα, το τηγανητό ψάρι γεμιστό με λουκάνικο, τραγανή κρούστα panko και μαγιονέζα πράσινου κάρυ, καθώς και η ψητή φραγκόκοτα μαριναρισμένη με γάλα καρύδας, λεμονόχορτο και αρωματικά, τρία πιάτα που δείχνουν αρκετά καθαρά ότι το Ex Machina εξακολουθεί να προτιμά την τόλμη από τις εύκολες κατηγοριοποιήσεις.

Ο chef Άνταμ Κοντοβάς.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο προστίθεται και μια νέα μηνιαία συνήθεια με επίκεντρο την ελληνική παραγωγή. Κάθε μήνα θα επιλέγονται ένα ελληνικό τυρί και ένα ελληνικό αλλαντικό από διαφορετικούς παραγωγούς και περιοχές της χώρας και θα εντάσσονται στο μενού. Θα μπορούν να παραγγελθούν αυτόνομα ή να συνοδεύσουν ένα ποτήρι κρασί, ενισχύοντας μια πλευρά του εστιατορίου που υπήρχε από την αρχή: το να έρθεις εδώ δεν προϋποθέτει απαραίτητα ένα πλήρες δείπνο.

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Τα πιάτα που μένουν

Το Ex Machina 2.0, πάντως, δεν σημαίνει ότι το εστιατόριο διαγράφει όσα έχτισε μέχρι τώρα. Στο μενού παραμένουν πιάτα που μέσα στην πρώτη τριετία συνδέθηκαν στενά με τη μαγειρική του ταυτότητα. Το ωμό ψάρι ημέρας με κάσιους και φρούτα εποχής, το κουνουπίδι σε τρεις υφές με beurre noisette, σάλτσα espresso και savory granola, η τάρτα μελιτζάνας με αραβική σφολιάτα και παλαιωμένη γραβιέρα και τα χτένια με παντζάρι, φαγόπυρο και μπέικον συνεχίζουν τη θριαμβευτική πορεία τους κανονικά.

Η Ασία και η Μεσόγειος παραμένουν βασικοί άξονες στο μενού.

Μαζί τους παραμένει η ομελέτα με μπλε καβούρι, ένα από τα πιάτα που έχουν πλέον ταυτιστεί με το Ex Machina, όπως και τα ολόκληρα ψητά ψάρια ημέρας, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε σταθερό σημείο αναφοράς.

Η σομελιέ και restaurant manager Κωνσταντίνα Κόρδα.

Η αλλαγή, επομένως, δεν βρίσκεται σε μια καινούργια ταμπέλα ή σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού. Αφορά στην ωρίμαση μιας γαστρονομικής φιλοσοφίας που εξακολουθεί να αγκαλιάζει την πρώτη ύλη, το κρασί, τη μουσική, τα ταξίδια και τη φιλοξενία, αλλά διαθέτει πλέον περισσότερα εργαλεία και περισσότερες ιδέες για να τα συνδέσει. Τον Σεπτέμβριο, το Ex Machina 2.0 συνεχίζει από εκεί ακριβώς όπου σταμάτησε. Απλά τρία χρόνια πιο έμπειρο. Λεπτομέρειες και πρώτες εντυπώσεις, προσεχώς.

Ex Machina

Εμπεδοκλέους 34, Παγκράτι

Τηλ. 2107560362