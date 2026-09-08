Συνταγή για τάρτα τσίζμπεργκερ

Αν το cheeseburger, έμπαινε σε ένα ταψί, κάπως έτσι θα έμοιαζε.

Η συγκεκριμένη τάρτα κρατά όλα εκείνα τα γνώριμα στοιχεία ενός καλού burger, όπως μοσχαρίσιο κιμά, κρεμμύδι και ώριμο cheddar.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα και την επιλογή για ketchup ή πίκλες στο σερβίρισμα.

Απλώς τα ενώνει σε ένα φαγητό που κόβεται σε κομμάτια και μοιράζεται στο τραπέζι.

Το αποτέλεσμα απέχει κατά πολύ, από την ιδέα της κλασικής κιμαδόπιτας και αξίζει να το δοκιμάσετε για να εντυπωσιάσετε και τους μικρούς «πελάτες» του τραπεζιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τάρτα τσιζμπέργκερ

Υλικά:

450 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς, περίπου 20% λιπαρά

150 γρ. κίτρινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

5 γρ. αποξηραμένο σχοινόπρασο ή μαϊντανός

6 γρ. αλάτι

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

170 γρ. τριμμένο cheddar, κατά προτίμηση ώριμο

240 γρ. πλήρες γάλα

90 γρ. μείγμα για pancakes

3 μεγάλα αυγά, περίπου 150 γρ. χωρίς το κέλυφος

5 γρ. φυτικό λάδι

3 γρ. σκόρδο σε σκόνη

ketchup ή barbecue sauce, για το σερβίρισμα, προαιρετικά

πίκλες σε φέτες, για το σερβίρισμα, προαιρετικά

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C, στον αέρα ή στις αντιστάσεις, ανάλογα με τον φούρνο μας. Χρησιμοποιούμε ένα πυρίμαχο τηγάνι ή σκεύος περίπου 25 εκ. που μπορεί να μεταφερθεί απευθείας από την εστία στον φούρνο.

Ζεσταίνουμε το τηγάνι σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε τον κιμά μαζί με το ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Τον σπάμε με μια ξύλινη κουτάλα σε μικρά κομμάτια και μαγειρεύουμε για 8-10 λεπτά, μέχρι να πάρει χρώμα και το κρεμμύδι να μαλακώσει.

Αποσύρουμε προσωρινά από τη φωτιά και προσθέτουμε το αποξηραμένο σχοινόπρασο ή τον μαϊντανό, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε και δοκιμάζουμε, διορθώνοντας το αλάτι ή το πιπέρι αν χρειάζεται.

Ισιώνουμε τον κιμά ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόμορφη βάση και σκορπίζουμε πάνω του 120 γρ. από το τριμμένο cheddar.

Σε ξεχωριστό μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γάλα, το το μείγμα για pancakes, το λάδι και το σκόρδο σε σκόνη. Δουλεύουμε το μείγμα με σύρμα μέχρι να γίνει λείο, χωρίς σβόλους.

Ρίχνουμε προσεκτικά το μείγμα πάνω από τον κιμά και το τυρί, προσπαθώντας να το απλώσουμε ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια.

Πασπαλίζουμε με τα υπόλοιπα 50 γρ. cheddar και μεταφέρουμε το τηγάνι στον προθερμασμένο φούρνο.

Ψήνουμε για 20-25 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να πάρει χρώμα και ένα ξυλάκι που θα βυθίσουμε στο κέντρο να βγαίνει καθαρό. Αν η επιφάνεια ροδίσει νωρίτερα, ελέγχουμε το εσωτερικό πριν συνεχίσουμε το ψήσιμο.

Αφήνουμε την πίτα να σταθεί για περίπου 10 λεπτά πριν την κόψουμε. Σερβίρουμε ζεστή, με ketchup ή barbecue sauce και πίκλες στο πλάι, αν θέλουμε να της δώσουμε ακόμη περισσότερο χαρακτήρα cheeseburger.