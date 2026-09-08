Συνταγή για σπαγγέτι Cacio e Pepe με ξύσμα λεμονιού

Γνήσια γεύση Ρώμης στο πιάτο, η μακαρονάδα Cacio e Pepe που γίνεται, αυστηρά, με Pecorino Romano, μαύρο πιπέρι και νερό από την κατσαρόλα.

Ή μήπως να μην είμαστε τόσο αυστηροί και να κάνουμε μια μικρή προσθήκη φρεσκάδας;

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Ναι και ναι, βεβαίως γιατί το ξύσμα δίνει ένα λεπτό άρωμα και άλλη διάσταση στην αγαπημένη σάλτσα.

Η επιτυχία της συνταγής βρίσκεται κυρίως σε ένα σημείο: δεν αφήνουμε το τυρί να βράσει.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα γαλάκτωμα από το λιωμένο τυρί, το άμυλο του νερού και, αν θέλουμε, λίγο ελαιόλαδο.

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Cacio e Pepe με ξύσμα λεμονιού

Υλικά:

Για 2 άτομα:

200 γρ. spaghetti

80 γρ. Pecorino Romano, πολύ ψιλοτριμμένο

1 1/2 κ.γ. ολόκληρο μαύρο πιπέρι

ξύσμα από 1/2 ακέρωτο λεμόνι

αλάτι

1 κ.γ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Βάζουμε άφθονο νερό να βράσει, αλλά αλατίζουμε λίγο λιγότερο από ό,τι θα κάναμε συνήθως. Το Pecorino είναι ήδη αρκετά αλμυρό.

Σε στεγνό τηγάνι βάζουμε τους κόκκους του μαύρου πιπεριού και τους καβουρδίζουμε για 1-2 λεπτά σε μέτρια φωτιά, μέχρι να αρχίσουν να απελευθερώνουν τα αρώματά τους.

Τους χοντροσπάμε σε γουδί ή με τον πάτο ενός μικρού τηγανιού. Δεν θέλουμε σκόνη, θέλουμε μικρά, εμφανή κομμάτια πιπεριού.

Βράζουμε τα spaghetti μέχρι να είναι αρκετά al dente. Πριν τα στραγγίσουμε, κρατάμε τουλάχιστον 250 ml από το νερό τους.

Μεταφέρουμε περίπου 100 ml από το νερό στο τηγάνι με το πιπέρι και το αφήνουμε να σιγοβράσει για 1 λεπτό. Έτσι δημιουργούμε μια πρώτη, αρωματική βάση για τη σάλτσα.

Παράλληλα, βάζουμε το πολύ ψιλοτριμμένο Pecorino σε μπολ. Προσθέτουμε σταδιακά 2-3 κουταλιές από το ζεστό νερό των ζυμαρικών και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να δημιουργηθεί μια πυκνή, λεία πάστα.

Στραγγίζουμε τα ζυμαρικά και τα μεταφέρουμε αμέσως στο τηγάνι με το πιπέρι.

Προσθέτουμε λίγο ακόμη νερό ζυμαρικών και ανακατεύουμε έντονα, ώστε το άμυλο να αρχίσει να δένει με το πιπέρι.

Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και περιμένουμε περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Προσθέτουμε την πάστα Pecorino και ανακατεύουμε συνεχώς, κουνώντας παράλληλα το τηγάνι. Προσθέτουμε και το ελαιόλαδο.



Προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύουμε για τελευταία φορά.

Σερβίρουμε αμέσως, με λίγο επιπλέον Pecorino, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ελάχιστο ακόμη, ξύσμα λεμονιού.

