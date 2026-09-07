Συνταγή για μελιτζάνες και πιπεριές γεμιστές με πλούσια σάλτσα ντομάτας

Τα λαχανικά στο τέλος του καλοκαιριού είναι διαφορετικά.

Έχουν προλάβει να ωριμάσουν περισσότερο, οι πιπεριές είναι πιο γλυκές, οι μελιτζάνες πιο γεμάτες και οι ντομάτες έχουν χάσει μέρος της οξύτητάς τους.

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Η γέμισή τους είναι λίγο διαφορετική από τα κλασικά γεμιστά, με περισσότερο κρεμμύδι που μαλακώνει αργά, τη σάρκα της μελιτζάνας.

Επίσης η γέμιση έχει έναν συνδυασμό ρυζιού με τραχανά.

Όταν τα βγάλουμε από τον φούρνο πρέπει να κόβονται με το πιρούνι και να είναι μελωμένα.

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Μελιτζάνες και πιπεριές γεμιστές

Υλικά:

Για 6 άτομα:

Για τα λαχανικά:

5 μέτριες μελιτζάνες φλάσκες

5 πράσινες ή κόκκινες πιπεριές

2 μεγάλες πατάτες

αλάτι

100 ml ελαιόλαδο

Για τη γέμιση:

250 γρ. ρύζι καρολίνα

3 μεγάλα ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο

3 ντομάτες τριμμένες

η ψίχα από 1 μελιτζάνα

50 γρ. ξινός ή γλυκός τραχανάς

2 κ.σ. πελτές ντομάτας

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1/2 ματσάκι δυόσμο

1 κ.γ. ξερή ρίγανη

1/2 κ.γ. κανέλα

αλάτι

μαύρο πιπέρι

80 ml ελαιόλαδο

Για τη σάλτσα:

400 γρ. σάλτσα ντομάτας

1 κ.σ. πελτές

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο

80 ml ελαιόλαδο

100 ml νερό

1 κ.γ. πετιμέζι

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση:

Τρίβουμε τις ντομάτες σε μπολ.

Αδειάζουμε τις πιπεριές και κρατάμε τα καπάκια τους.

Από τις μελιτζάνες κόβουμε ένα λεπτό καπάκι κατά μήκος και αφαιρούμε μέρος από τη σάρκα τους, αφήνοντας γύρω γύρω ένα τοίχωμα περίπου 1 εκατοστού. Δεν πετάμε τη σάρκα, γιατί θα μπει στη γέμιση.

Αλατίζουμε ελαφρά τις μελιτζάνες και τις αφήνουμε για 20 λεπτά. Στη συνέχεια τις ξεπλένουμε και τις στεγνώνουμε καλά.

Κόβουμε τις πατάτες σε χοντρά κομμάτια και τις βάζουμε σε ένα μεγάλο ταψί.

Τοποθετούμε τα άδεια λαχανικά στο ταψί και κρατάμε στην άκρη τα καπάκια τους.

Η γέμιση

Σε μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε τα κρεμμύδια σε μέτρια φωτιά για περίπου 8-10 λεπτά. Δεν θέλουμε να πάρουν έντονο χρώμα, θέλουμε να μαλακώσουν και να γίνουν γλυκά.

Προσθέτουμε το σκόρδο και την ψιλοκομμένη σάρκα της μελιτζάνας. Μαγειρεύουμε για ακόμη 5-6 λεπτά, μέχρι η μελιτζάνα να μαλακώσει.

Προσθέτουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε στον πάτο της κατσαρόλας για 1-2 λεπτά.

Ρίχνουμε το ρύζι και τον τραχανά και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά, ώστε να λαδωθούν καλά.

Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες, τα μυρωδικά, την κανέλα, αλάτι και πιπέρι.

Δεν μαγειρεύουμε το ρύζι μέχρι να γίνει. Θέλουμε απλώς να αρχίσει να απορροφά τα υγρά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά.

Η σάλτσα

Σε μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και μαλακώνουμε το κρεμμύδι. Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ και μαγειρεύουμε για ένα λεπτό.

Ρίχνουμε την σάλτσα ντομάτας, το νερό, το πετιμέζι, αλάτι και πιπέρι. Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά.

Δεν θέλουμε να γίνει πολύ πυκνή. Θα συνεχίσει να μαγειρεύεται στον φούρνο.

Στήσιμο και ψήσιμο

Γεμίζουμε τις πιπεριές και τις μελιτζάνες περίπου κατά τα 2/3. Δεν τις παραγεμίζουμε, γιατί το ρύζι θα διογκωθεί.

Κλείνουμε τα καπάκια τους.

Ρίχνουμε τη σάλτσα στον πάτο του ταψιού και ανάμεσα στα λαχανικά. Περιχύνουμε τα γεμιστά με λίγο επιπλέον ελαιόλαδο.

Σκεπάζουμε χαλαρά το ταψί με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους 180°C στον αέρα για περίπου 50 λεπτά.

Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 30-35 λεπτά, μέχρι τα λαχανικά να έχουν μαλακώσει καλά και η επιφάνεια να έχει πάρει βαθύ χρώμα.

Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό στη σάλτσα κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Δεν θέλουμε να στεγνώσει το ταψί πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα του ρυζιού.

Αφήνουμε τα γεμιστά να σταθούν για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν τα σερβίρουμε.