Συνταγή για μύδια παναρισμένα με panko και μυρωδικά στο γκριλ

Το στοίχημα είναι ένα με αυτή τη νοστιμιά: να διατηρήσουμε τη σάρκα από τα μύδια τρυφερή και ζουμερή και ταυτόχρονα την επικάλυψη τραγανή.

Ορίστε λοιπόν οι χρήσιμες συμβουλές για ψήδιμο και προετοιμασία: Αν τα μύδια γέρνουν στο ταψί, μπορούμε να φτιάξουμε μια βάση από χοντρό αλάτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό θα κρατήσει τα όστρακα οριζόντια, εμποδίζοντας το αρωματικό βούτυρο να «φύγει» κατά το ψήσιμο.

Τι είναι αυτό το panko; Αν δεν βρίσκουμε την «ιαπωνική τριμμένη φρυγανιά», panko, μπορούμε να τρίψουμε μπαγιάτικο ψωμί στο multi, αλλά σε χοντρά κομμάτια και να το στεγνώσουμε για 5 λεπτά στον φούρνο, πριν το χρησιμοποιήσουμε. Η υφή πρέπει να είναι «κόκκος», όχι «σκόνη».

Για πιο φίνα γεύση, μπορούμε να σοτάρουμε ελαφρά το σκόρδο στο ελαιόλαδο πριν το αναμείξουμε με τα υπόλοιπα υλικά της κρούστας. Αυτό μαλακώνει το τελικό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μύδια παναρισμένα

Υλικά:

1 κιλό μύδια φρέσκα (με το κέλυφος)

80 γρ. βούτυρο αγελαδινό (σε θερμοκρασία δωματίου)

60 γρ. Panko ή χοντροτριμμένη φρυγανιά

40 γρ. παρμεζάνα (ψιλοτριμμένη)

15 γρ. σκόρδο (3 σκελίδες, πολύ ψιλοκομμένες)

15 γρ. μαϊντανός φρέσκος (ψιλοκομμένος)

5 γρ. ξύσμα λεμονιού

30 γρ. ελαιόλαδο

2 γρ. πιπέρι λευκό

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε καθαρίζοντας σχολαστικά τα μύδια κάτω από τρεχούμενο νερό, αφαιρώντας το «γένι» τους και τρίβοντας τα κελύφη.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα, ρίχνουμε 50 ml νερό ή λευκό κρασί, προσθέτουμε τα μύδια, σκεπάζουμε και αχνίζουμε σε δυνατή φωτιά για 3-4 λεπτά, ίσα μέχρι να ανοίξουν. Όσα δεν ανοίξουν, τα απορρίπτουμε αμέσως.

Στη συνέχεια, αφαιρούμε το ένα κέλυφος από κάθε μύδι, κρατώντας το κέλυφος πάνω στο οποίο είναι προσκολλημένη η σάρκα.

Τοποθετούμε τα μύδια σε ένα ταψί, το ένα δίπλα στο άλλο, προσέχοντας να είναι σταθερά.

Ετοιμάζουμε το μείγμα της κρούστας: Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το μαλακό βούτυρο, το panko, την παρμεζάνα, το σκόρδο, τον μαϊντανό, το ξύσμα λεμονιού, το λευκό πιπέρι και το ελαιόλαδο.

Δουλεύουμε τα υλικά με ένα πιρούνι μέχρι να δημιουργηθεί μια υγρή, ψιχουλιαστή ζύμη.

Με ένα μικρό κουτάλι, τοποθετούμε μια ποσότητα από το μείγμα πάνω σε κάθε μύδι, πιέζοντας ελαφρά ώστε να καλυφθεί η σάρκα πλήρως.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στο γκριλ (στους 200°C-220°C). Τοποθετούμε το ταψί στην υψηλή σχάρα και ψήνουμε για 5-6 λεπτά, παρακολουθώντας συνεχώς τη διαδικασία.

Μόλις η κρούστα πάρει έντονο χρυσαφένιο χρώμα και αρχίσει να αφρίζει το βούτυρο, αποσύρουμε από τον φούρνο.

Σερβίρουμε όσο είναι ζεστά.