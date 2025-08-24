Παραδοσιακή κυκλαδίτικη ρεβυθάδα στον φούρνο

Φάγαμε μία τέτοια παραδοσιακή ρεβυθάδα στη γάστρα, πρόσφατα, στη Φολέγανδρο.

Ήταν ένα ποίημα και δεν διέφερε, ιδιαίτερα, στη γεύση από τη διάσημη ρεβυθάδα της Σίφνου.

Δεν μπορώ να πω ότι βρήκα στο πιάτο τα καπνιστά αρώματα του ξυλόφουρνου, αλλά η βαθιά γεύση ήταν εκεί, καθώς τα ρεβύθια ήταν σιγομαγειρεμένα όλο το βράδυ, σε γάστρα.

Τα παλιά χρόνια οι νοικοκυρές στις Κυκλάδες αγόραζαν πήλινα σκεύη από τους Σιφνιούς τεχνίτες που ταξίδευαν και τα πουλούσαν στα νησιά.

Στην Πάρο, ακόμη και σήμερα βάζουν στη ρεβυθάδα και φασόλια για να χυλώσει καλύτερα το φαγητό.

Ρεβύθια στη γάστρα

Υλικά:

500 γρ. ρεβύθια, μουλιασμένα για 12 ώρες σε νερό με 1 κουτ. γλυκού αλάτι

3 μέτρια ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

3 σκελίδες σκόρδο

2 μεγάλες ώριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες κομμένες σε κυβάκια

2-3 φύλλα δάφνης

300 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1,5 λίτρο νερό

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 150°C.

Ξεπλένουμε τα μουλιασμένα ρεβύθια και τα στραγγίζουμε.

Σε μια γάστρα απλώνουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα σε μία στρώση και από πάνω βάζουμε τα ρεβύθια.

Ρίχνουμε τις δάφνες, τις ντομάτες το αλατοπίπερο, το λάδι και 1,5 λίτρο νερό.

Σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγοψήνουμε για 6-8 ώρες. Μπορούμε να βάλουμε το φαγητό μας στον φούρνο από το προηγούμενο βράδυ, ώστε να είναι η ρεβυθάδα έτοιμη την επόμενη ημέρα.