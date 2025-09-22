Παραδοσιακό γλυκό κουταλιού σταφύλι

Το γλυκό σταφύλι είναι ίσως από τα ωραιότερα γλυκά κουταλιού που φτιάχνουμε.
Μαζί με το βύσσινο και το κυδώνι, είναι τα αγαπημένα μου.
Μου αρέσει με γιαούρτι και πάνω από παγωμένες κρέμες, γλυκά ψυγείου και cheesecake.
Γίνεται με την λευκή ποικιλία σουλτανίνα, που δεν έχει κουκούτσια.
Παραδοσιακά το γλυκό σταφύλι αρωματίζεται με αρμπαρόριζα, που στα νησιά και στα χωριά, έχουν όλοι, στη γλάστρα τους, αλλά αν δεν έχετε στη διάθεσή σας, μπορείτε να αρωματίσετε με αστεροειδή γλυκάνισο ή ένα ξύλο κανέλα. Απαραίτητο, το ολόκληρο αμύγδαλο.
Σταφύλι γλυκό
Υλικά:
- 1 κιλό σουλτανίνα (ρώγες)
- 500 γρ. ζάχαρη
- 250 ml νερό
- χυμός από 1 λεμόνι
- 1 κλωνάρι αρμπαρόριζα
- 200 γρ. άσπρα ολόκληρα αμύγδαλα
Εκτέλεση:
Βάζουμε τα ολόκληρα άσπρα αμύγδαλα σε ένα ταψάκι για να καβουρδιστούν και αφήνουμε για 10 λεπτά, στους 170°C, στον αέρα, ανακατεύοντας συχνά για να μην καούν.
Πλένουμε καλά τα σταφύλια, τα στραγγίζουμε και αφαιρούμε προσεκτικά, τις ρώγες.
Βάζουμε το σταφύλι σε μια κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και βράζουμε για 6-7 λεπτά, μέχρι να βγάλει τα υγρά του.
Ρίχνουμε το νερό και τη ζάχαρη και συνεχίζουμε τον χαμηλό βρασμό για 40 λεπτά, μέχρι να δέσει το σιρόπι, ξαφρίζοντας, όταν δημιουργείται αφρός.
Στο 40λεπτο, ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού, την αρμπαρόριζα και τα καβουρδισμένα αμύγδαλα και βράζουμε για άλλα 5 λεπτά.
Κατεβάζουμε από τη φωτιά και γεμίζουμε βάζακια που έχουμε αποστειρώσει.