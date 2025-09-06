Παραδοσιακό παστίτσιο, λαβράκι με βλίτα και χοιρινές μπριζόλες στον φούρνο ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Ένας τρόπος υπάρχει να «χρυσώσουμε» το χάπι της επιστροφής στην καθημερινότητα: το καλό, παραδοσιακό, θρεπτικό, σπιτικό, φαγητό.

Το εβδομαδιαίο μενού μια ζεστή αγκαλιά που μας δένει με την οικογένεια, και τους δικούς μας ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μυρωδιές από τα φρεσκομαγειρεμένα πιάτα και η ζεστασιά των υλικών «μαλακώνουν» τη μελαγχολία των πρώτων φθινοπωρινών ημερών.

Έτσι το τραπέζι, μπορεί να μάς γεμίσει ενέργεια και χαμόγελα για τις μέρες που έρχονται.

Ένα κέικ θα κάνει, επίσης, τα πράγματα καλύτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Παστίτσιο: κλασικό και αγαπημένο, φάρμακο σαν την αγκαλιά της μαμάς.

Ψώνια: μοσχαρίσιος κιμάς, κρεμμύδι, ντομάτα κονκασέ, κανέλα, μπαχάρι, καρότο, σέλερι, μακαρόνια νο2, βούτυρο, αλεύρι, γάλα, μοσχοκάρυδο, τυρί τριμμένο, αυγό, γαλέτα.

Τρίτη

Φιλέτο λαβράκι σοτέ με βλίτα: προσιτό και ευκολοδιαχειρίσιμο ψάρι το λαβράκι, απλώς ζητήστε από τον ψαρά σας να το φιλετάρει για εσάς. Τα βλίτα είναι εύκολα στο καθάρισμα και σερβίρονται με λαδολέμονο, τριμμένη φρέσκια ντομάτα και αν θέλετε, τριμμένο σκορδάκι.

Ψώνια: φιλέτο λαβράκι, λεμόνια, βλίτα, φρέσκια ντομάτα, σκόρδο.

Τετάρτη

Γίγαντες με λουκάνικο στον φούρνο: κάποιοι μπορεί να πουν ότι το λουκάνικο είναι υπερβολή και δεν χρειαζόταν, αλλά αν έχετε παιδιά, θα τα πείσετε πιο εύκολα να δοκιμάσουν, ψάχνοντας τα κομμάτια του λουκάνικου στο πιάτο τους.

Ψώνια: φασόλια γίγαντες, κρεμμύδι, ντομάτα πασάτα, πιπεριά Φλωρίνης, μαϊντανός, λουκάνικο χωριάτικο.

Πέμπτη

Μπριάμ: τα λαχανικά, τραγανά στον φούρνο, αποκτούν άλλο ενδιαφέρον, με λίγη τριμμένη φέτα μάλιστα, ακόμα περισσότερο.

Ψώνια: μελιτζάνες, κολοκύθια, πατάτες, πιπεριές διάφορες χρωμάτων, κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα φρέσκια, μαϊντανό, θυμάρι.

Παρασκευή

Χοιρινές μπριζόλες με πατάτες στον φούρνο: γρήγορο φαγητό και νόστιμο, ετοιμάζεται και ψήνεται μέσα σε ένα ταψί.

Ψώνια: χοιρινές μπριζόλες, πατάτες, σκόρδο, μέλι, μουστάρδα, λεμόνι, αποξηραμένη ρίγανη.



