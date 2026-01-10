Παστίτσιο, μανιταρόπιτα και γίγαντες με λουκάνικο ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Και αυτή την εβδομάδα, το βασικό συστατικό στην κουζίνα μας θα είναι η αγάπη.

Το σπιτικό μαγείρεμα, μπορεί να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά και να τους «ζεστάνει».

Έτσι, οι γεύσεις όπως το κλασικό παστίτσιο, που σίγουρα ανακαλεί μνήμες από τα παιδικά μας χρόνια, μέχρι τα νουντλς με τόφου και λαχανικά, θα γεμίσουν το τραπέζι μας με ποικιλία και δημιουργικότητα.

Αλλά και οι γίγαντες με λουκάνικο και μια εύκολη μανιταρόπιτα με γραβιέρα, θα μας προσφέρουν απλές, μα, ολοκληρωμένες γεύσεις.

Μην ξεχνάτε να απολαμβάνετε το φαγητό σας, κάθε μέρα και να κάνετε το τραπέζι σας ιεροτελεστία, είναι από τα πράγματα που αξίζουν πραγματικά.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Παστίτσιο: μαμαδίστικο και αγαπημένο, ετοιμάζεται από την Κυριακή και τρώγεται με λαχτάρα μέχρι να αδειάσει το ταψί.

Ψώνια: πένες ή χοντρά μακαρόνια, κιμάς μοσχαρίσιος, κρεμμύδι, σκόρδο, δαφνόφυλλο, κανέλα, μπαχάρι, κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες, παρμεζάνα, τριμμένη φρυγανιά, γάλα, αλεύρι, βούτυρο, μοσχοκάρυδο.

Τρίτη

Ψάρι φέτα στον φούρνο με πατάτες: ελαφρύ και εύκολο φαγητό, κάνει τους περισσότερους να βλέπουν το ψάρι με συμπάθεια.

Ψώνια: φιλέτα ψαριού (λαβράκι, μπακαλιάρος ή πέρκα), πατάτες, λεμόνια, φρέσκια ρίγανη.

Τετάρτη

Γίγαντες με λουκάνικο: συνταγή για το κρύο, που τρώγεται ως καθημερινό, κυρίως φαγητό ή ως μεζές.

Ψώνια: γίγαντες, λουκάνικα, καρότα, πιπεριά Φλωρίνης, ντοματοπελτές, συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας, μαϊντανός.

Πέμπτη

Μανιταρόπιτα: γίνεται με όποιο είδος φύλλου έχετε ή προτιμάτε: χωριάτικο ή κρούστας, σφολιάτα ή κουρού.

Ψώνια: μανιτάρια διάφορα, κρεμμύδι, έτοιμο φύλλο, γραβιέρα τριμμένη, αυγό, πράσο, άνηθο, μαϊντανό.

Παρασκευή

Νουντλς με λαχανικά και τόφου: φυτική πρωτεΐνη, είναι το τόφου, που θα πάρει όποια γεύση του δώσουμε. Υποκαθιστά το τυρί και το κρέας και γίνεται πολύ νόστιμο, αν μαριναριστεί πριν μπει στο μαγείρεμα.

Ψώνια: νουντλς, τόφου, καρότο, μπρόκολο, πιπεριές, κρεμμυδάκια φρέσκα, σκόρδο, σάλτσα σόγιας, σησαμέλαιο.



