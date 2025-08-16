Πατατάτο, χοιρινή τηγανιά με πιπεριές και βλήτα με αυγά και ντομάτα, ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Και αυτή η εβδομάδα δίνει το σύνθημα για άλλη μία μαγειρική περιπλάνηση, σε συνταγές και υλικά, απάντηση στο αιώνιο ερώτημα, όπως: τι να μαγειρέψω, αύριο;

Έτσι, εμείς, προσπαθούμε να κάνουμε τη διαδικασία αυτή πιο εύκολη, με προτάσεις για φαγητά και τη λίστα με τα απαραίτητα ψώνια, για να μένει μόνο η χαρά και όχι η ταλαιπωρία.

Από ζουμερά κοκκινιστά και μαγειρευτά κρέατα, μέχρι ελαφριά πιάτα με δροσερές σαλάτες και θαλασσινά, η ισορροπία, είναι το ζητούμενο.

Μια βόλτα νωρίς-νωρίς στην αγορά, για να μυρίσετε τις ντομάτες τις πιπεριές και τα φρέσκα βότανα, θα σας βάλει αμέσως στο mood για μαγείρεμα.

Και όποιο φρούτο σας «γυαλίσει», από αυτά που θα δείτε να φιγουράρουν στους πάγκους, εμείς θα έχουμε κάποια συνταγή, για να το κάνουμε γλυκάκι.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Πατατάτο (κατσικάκι με πατάτες στην κατσαρόλα): παραδοσιακό φαγάκι από την Αμοργό, το φτιάχνουν στις γιορτές και στα πανηγύρια. Φτιάξτε το από την Κυριακή και για την επόμενη μέρα.

Ψώνια: κατσικάκι, πατάτες, κρεμμύδι, σκόρδο, ντοματοπελτέ, μπαχάρι, δαφνόφυλλα.

Τρίτη

Βλίτα με αυγά μάτια και φρέσκια ντομάτα: τα βλίτα είναι από τα πιο εύκολα χόρτα, στο καθάρισμα. Αφού τα βράσετε όσο σας αρέσουν, δημιουργείτε φωλίτσες μέσα στην σάλτσα ντομάτας και εκεί μέσα σπάτε τα αυγά. Είναι ωραία ιδέα και για brunch.

Ψώνια: βλίτα, φρέσκια ντομάτα στον τρίφτη, κρεμμυδάκι φρέσκο, άνηθο, αυγά.

Τετάρτη

Ρεβύθια σαλάτα με γαύρο μαρινάτο και ντοματίνια: τα ρεβύθια τα βράζετε αφού τα μουλιάσετε ή χρησιμοποιείτε κονσέρβα. Τα μυρωδικά έχουν απόλυτη ευελιξία, καλό θα είναι ωστόσο να είναι φρέσκα. Αυτή είναι μια πολύ χορταστική σαλάτα, πλήρες γεύμα, αλλά ελαφρύ.

Ψώνια: ρεβύθια, γαύρος μαρινάτος, μαϊντανός, ντοματίνια, λεμόνι, φρέσκο κρεμμυδάκι.

Πέμπτη

Σουτζουκάκια από κιμά κοτόπουλου με ρύζι: φυσικά δεν χρειάζεται να τα τηγανίσετε, μπορείτε να τα ψήσετε στον φούρνο μέσα στη σάλτσα ντομάτας. Τα αρωματικά είναι αυτά που θα «φωνάζουν» σουτζουκάκια.

Ψώνια: κιμάς κοτόπουλου, κρεμμύδι, αυγό, σκόρδο, φρυγανιά, κύμινο, κανέλα, ολόκληρα ντοματάκια σπασμένα, αμερικάνικο κίτρινο ρύζι για πιλάφι.

Παρασκευή

Χοιρινή τηγανιά με πιπεριές: γίνεται και με ψαρονέφρι και με μπριζόλες λαιμού, όλα κομμένα σε μπουκιές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιες πιπεριές σας αρέσουν και όλων των χρωμάτων.

Ψώνια: χοιρινό (φιλέτο ή λαιμός), πιπεριές (κόκκινες και πράσινες), κρεμμύδι, σκόρδο, λευκό κρασί, μουστάρδα, δεντρολίβανο.



