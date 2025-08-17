Πικάντικο μοσχαρίσιο συκώτι με κρεμμύδια και ντομάτα

Αυτός είναι ένας Επτανησιακός μεζές, που σιγομαγειρεύεται στην κατσαρόλα. Στην Κέρκυρα το λένε «τίγκολα».

«Τραβάει» κρασί δροσερό ή μπύρα παγωμένη, γιατί είναι πικάντικο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σάλτσα του, μελώνει από τα πολλά κρεμμύδια, που καραμελώνουν μαζί με τη ζάχαρη και το ξύδι.

Το συκώτι σχεδόν λιώνει στο στόμα και αν το συνοδεύσετε με φρέσκο ή φρυγανισμένο ψωμί, κανείς στο τραπέζι δεν θα σεβαστεί το σαβουάρ βιβρ και θα ενδώσουν στις «βούτες».

Αν θέλετε να το σερβίρετε ως φαγητό και όχι ως μεζέ, τότε του ταιριάζουν οι τηγανητές πατάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συκώτι με κρεμμύδια και ντομάτα

Υλικά:



500 γρ. συκώτι μοσχαρίσιο, κομμένο σε μπουκιές

500 γρ. συκώτι μοσχαρίσιο, κομμένο σε μπουκιές 3 ξερά κρεμμύδια, καθαρισμένα και κομμένα σε λεπτές φέτες

120 ml ξίδι

300 γρ. ντομάτα στον τρίφτη (εμπορίου) (ή τριμμένες καλοκαιρινές ντομάτες με τον χυμό τους)

1 κ.σ. ζάχαρη

1 κ.γ. κοκκινοπίπερο καυτερό

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

70 ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε, σε ένα μεγάλο τηγάνι, το λάδι σε χαμηλή φωτιά. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν ελαφρώς, χρώμα.

Ρίχνουμε το συκώτι, δυναμώνουμε τη φωτιά και σοτάρουμε για 7-8 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να πάρει σκούρο χρώμα. Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε το καυτερό κοκκινοπίπερο.

Ρίχνουμε το ξίδι και κουνάμε το τηγάνι να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Προσθέτουμε την ντομάτα και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το συκώτι και να δέσει η σάλτσα.



