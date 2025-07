Πώς να φτιάξεις τα εύκολα και αριστοκρατικά ζυμαρικά της Jennifer Garner

Η ηθοποιός Jennifer Garner, δικαιωμένη και περήφανη πρώην του Ben Affleck, είναι πολύπλευρο ταλέντο.

Ο λόγος που την αναφέρουμε συχνά στο Tasteit, είναι γιατί εκτός της υποκριτικής, της επιχειρηματικότητας και της φιλανθρωπίας, είχε ταλέντο και στην κουζίνα.

Τα reels που ανεβάζει το Instagram στο πλαίσιο του #PretendCookingShow, είναι ξεκαρδιστικά, αλλά μας δίνουν και τέλειες ιδέες για σπιτικά γλυκά και φαγητά.

Σε ένα από τα reels, που εμφανίστηκε μπροστά μου, πρόσφατα, η Jennifer φτιάχνει λινγκουίνι με καστανό βούτυρο και φασκόμηλο, μία συνταγή που μαγειρεύει και η ηρωίδα, (Hannah) που υποδύεται στο “The Last Thing He Told Me”, μια μίνι σειρά αστυνομικού θρίλερ.

Ποιες είναι οι επιλογές σας: δεν σας αρέσει το φασκόμηλο; Αφήστε το έξω! Δεν έχετε λινγκουίνι; Οποιοδήποτε σχήμα ζυμαρικού θα σας κάνει. Είναι η παρμεζάνα πολύ ακριβή; Χρησιμοποιήστε Grana Padano, ή Pecorino Romano. Δεν μπορείτε να φάτε γαλακτοκομικά; Χρησιμοποιήστε ελαιόλαδο. Όλες οι παραλλαγές θα σας προσφέρει ένα θεϊκό μπολ ζυμαρικών.

Τα ζ υμαρικά 5 υλικών της Jennifer Garner

Υλικά:

1 πακέτο λινγκουίνι

115 γρ. (1 στικ) βούτυρο

10 φρέσκα φύλλα φασκόμηλου

χυμό από 1 λεμόνι

1 1/2 φλιτζάνι φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα

αλάτι και μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε μια μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό μέχρι να γίνουν al dente, ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευασίας.

Εν τω μεταξύ, λιώνουμε το βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε τα φύλλα φασκόμηλου.

Συνεχίζουμε να κουνάμε το τηγάνι και να ανακατεύουμε το βούτυρο για περίπου 7 λεπτά μέχρι να δούμε τα φύλλα φασκόμηλου να ροδίζουν και να γίνονται τραγανά.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε.

Όταν τα ζυμαρικά βράσουν, παίρνουμε 1 φλιτζάνι από το νερό των ζυμαρικών και τα σουρώνουμε.

Βάζουμε τα στραγγισμένα ζυμαρικά στο καστανό βούτυρο και ανακατεύουμε με λαβίδα.

Ρίχνουμε λίγο από το νερό των ζυμαρικών και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα. Πασπαλίζουμε τυρί και αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση.

Σερβίρουμε με περισσότερο τυρί από πάνω.