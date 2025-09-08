Πώς θα φτιάξετε μαριναρισμένες σαρδέλες σε λεμόνι και ξύδι

Όταν εμείς φτιάχναμε «σεβίτσε», εκείνοι τρώγαν βελανίδια. Και λέγοντας αυτό, θέλω να εξηγήσω, πόσο παλιά είναι στη χώρα μας, η τεχνική του «ψησίματος» των μικρών ψαριών στις οξύτητες του λεμονιού και του ξυδιού.

Αν σκεφτούμε πόσο ωφέλιμα είναι τα μικρά ψαράκια και πόσο εύκολο να το φτιάξουμε και να έχουμε πάντα μεζέ στο ψυγείο, τότε, δεν υπάρχει προβληματισμός.

Φυσικά, μπορείτε να ζητήσετε ακόμη και από τον ψαροπώλη σας στη λαϊκή, να σας καθαρίσει και να σας ανοίξει τις σαρδέλες, ή να το κάνετε εύκολα, μόνοι σας.

Αν σας αρέσει η εικόνα, κρατάτε και την ουρίτσα πάνω στα ψαράκια και τα ανοίγετε σε σχήμα πεταλούδας.

Μην σας προβληματίζει η χρήση του ελαιόλαδου, που θα παγώσει στο ψυγείο. Τα ψαράκια δεν κολυμπουν στο λάδι. Μόλις βγάλετε τις σαρδέλες για να τις σερβίρετε, θα πάρουν τη θερμοκρασία του δωματίου.

Μαριναρισμένες σαρδέλες σε λεμόνι και ξύδι

Υλικά:

500 γρ. χοντρές σαρδέλες καθαρισμένες και φιλεταρισμένες

300 ml λευκό ξηρό κρασί

150 ml ξύδι

χυμό και φλούδα από 2 λεμόνια

2 σκελ. σκόρδο σε λεπτά φετάκια

1/2 μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 καυτερή πιπεριά (κόκκινη ή πράσινη) σε λεπτές φέτες

ανθό αλατιού

ελαιόλαδο

ντομάτα τριμμένη για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Πλένουμε πολύ καλά και στεγνώνουμε τις σαρδέλες. Τις τοποθετούμε σε πυρεξ, με το δέρμα προς τα κάτω. Ραντίζουμε με το κρασί, το ξίδι και τον χυμό λεμονιού. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και τις αφήνουμε να «ψηθούν» για 1½ ώρα.

Ύστερα τις βάζουμε σε σουρωτήρι να στραγγίξουν.

Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο στο γυάλινο ταψί και τις τοποθετούμε σε στρώσεις, με το δέρμα προς τα πάνω, τώρα. Σε κάθε στρώση, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, ανθό αλατιού, ψιλοκομμένο μαϊντανό, λίγες φέτες σκόρδο, καυτερής πιπεριάς και φλούδες λεμονιού. Στο τέλος καλύπτουμε τελείως, με ελαιόλαδο.

Διατηρούμε τις μαρινάτες σαρδέλες σκεπασμένες στο ψυγείο για πολύ καιρό ή σερβίρουμε αμέσως σε ένα πιάτο που έχουμε τρίψει μια φρέσκια ντομάτα και έχουμε αλατίσει ελαφρώς.



