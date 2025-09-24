Ψητά μπουτάκια κοτόπουλου γλασαρισμένα με σάλτσα δαμάσκηνου

Η αρχική συνταγή για τα γλασαρισμένα μπούτια κοτόπουλου, εμφανίστηκε σε ένα βιβλίο μαγειρικής το Better Homes and Gardens του 1982, σε αφιέρωμα για τις «100 καλύτερες συνταγές με κοτόπουλο».

Το μείγμα από σάλτσα σόγιας, σκόρδο και ένα ολόκληρο φλιτζάνι μαρμελάδα δαμάσκηνου, γλασάρει τέλεια το κοτόπουλο.

Αντί για μαρμελάδα δαμάσκηνου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτοιμη κινέζικη plum sauce, σε βαζάκι.

Όταν φτιάχνω αυτή τη συνταγή, πάντα σερβίρω ρύζι ατμού και πράσινα λαχανικά, όπως μπρόκολο, φασολάκια στρογγυλάκια ή bok choy.

Η γευστική αντίθεση γλυκού και αλμυρού θα σας κάνει να επιστρέφετε σε αυτή τη συνταγή, συχνά.

Ψητό κοτόπουλο με σάλτσα δαμάσκηνου

Υλικά:

8 μπούτια κοτόπουλου με κόκαλο και πέτσα

1 φλιτζάνι μαρμελάδα δαμάσκηνο ή έτοιμη plum sauce

1/2 φλιτζάνι σάλτσα σόγιας

1 κ.σ. καυτερή σάλτσα σριράτσα

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 1/2 κ.γ. φρέσκο​​ ψιλοκομμένο τζίντζερ

1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C και τοποθετούμε τα μπούτια κοτόπουλου στο πυρέξ, σε μία στρώση.

Σε μια μικρή κατσαρόλα ανακατεύουμε τη μαρμελάδα, τη σάλτσα σόγιας, τη σριράτσα, το σκόρδο, το τζίντζερ και τα φρέσκα κρεμμυδάκια.

Ρίχνουμε με ένα κουτάλι τη μισή (άψητη) σάλτσα πάνω από τα μπούτια κοτόπουλου.

Ψήνουμε το κοτόπουλο για 45 λεπτά.

Ενώ ψήνεται το κοτόπουλο, σιγοβράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, την υπόλοιπη σάλτσα μέχρι να πήξει ελαφρώς, περίπου 5 λεπτά.

Βγάζουμε τα μπούτια κοτόπουλου από τον φούρνο, ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 220°C, βρέχουμε το κοτόπουλο με σάλτσα από το ταψί και ξαναβάζουμε στον φούρνο μέχρι να ροδίσουν καλά, για 10 λεπτά.

Μεταφέρουμε τα μπούτια κοτόπουλου σε μια πιατέλα περιχύνουμε με την πηχτή σάλτσα και σερβίρουμε αμέσως.