Tasteit

Ψητά σύκα με φέτα: Η viral συνταγή

Σαν μεζές ή σαν ορεκτικό
Ψητά σύκα με φέτα
Ψητά σύκα με φέτα
Ηλιάνα Σκιαδά

Είναι η απόλυτη συνταγή με το κορυφαίο υλικό της εποχής.

Συνδυάζεται με το κορυφαίο Ελληνικό προϊόν, όλων των εποχών. 

Ήταν μαθηματικά βέβαιο, ότι αυτή η συνταγή θα γινόταν hit, αυτές τις μέρες.

Βασιλικά σύκα με φέτα που ψήνονται μαζί σε ένα σκεύος και γίνονται ονειρεμένο άλειμμα για το ψημένο ψωμί ή τις πίτες μας.

Είναι τέλειο για τις βραδιές με τους φίλους.

Ψητά σύκα με φέτα

Υλικά:

  • 8 σύκα (αν βρείτε μαύρα ή βασιλικά)
  • 250 γρ. φέτα
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 2 κ.σ. μέλι θυμαρίσιο
  • λίγα φυλλαράκια θυμάρι φρέσκο

Εκτέλεση:

Βάζουμε το κομμάτι της φέτας στη μέση ενός πυρέξ ή πυρίμαχου σκεύους.

Τοποθετούμε τα σύκα κομμένα τη μέση, γύρω από τη φέτα.

Ρίχνουμε πάνω από όλα τα υλικά, το ελαιόλαδο, το μέλι και το φρέσκο θυμάρι.

Ψήνουμε στους 200°C στο αέρα, μέχρι να πάρει χρώμα η φέτα, περίπου 10 λεπτά.

Σερβίρουμε με ψημένο ψωμί ή κυπριακές πίτες, παίρνοντας λίγο από τα όλα τα υλικά σε κάθε μπουκιά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo