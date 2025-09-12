Ψητά σύκα με φέτα: Η viral συνταγή

Είναι η απόλυτη συνταγή με το κορυφαίο υλικό της εποχής.

Συνδυάζεται με το κορυφαίο Ελληνικό προϊόν, όλων των εποχών.

Ήταν μαθηματικά βέβαιο, ότι αυτή η συνταγή θα γινόταν hit, αυτές τις μέρες.

Βασιλικά σύκα με φέτα που ψήνονται μαζί σε ένα σκεύος και γίνονται ονειρεμένο άλειμμα για το ψημένο ψωμί ή τις πίτες μας.

Είναι τέλειο για τις βραδιές με τους φίλους.

Ψητά σύκα με φέτα

Υλικά:

8 σύκα (αν βρείτε μαύρα ή βασιλικά)

250 γρ. φέτα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. μέλι θυμαρίσιο

λίγα φυλλαράκια θυμάρι φρέσκο

Εκτέλεση:

Βάζουμε το κομμάτι της φέτας στη μέση ενός πυρέξ ή πυρίμαχου σκεύους.

Τοποθετούμε τα σύκα κομμένα τη μέση, γύρω από τη φέτα.

Ρίχνουμε πάνω από όλα τα υλικά, το ελαιόλαδο, το μέλι και το φρέσκο θυμάρι.

Ψήνουμε στους 200°C στο αέρα, μέχρι να πάρει χρώμα η φέτα, περίπου 10 λεπτά.

Σερβίρουμε με ψημένο ψωμί ή κυπριακές πίτες, παίρνοντας λίγο από τα όλα τα υλικά σε κάθε μπουκιά.