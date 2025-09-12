Ψητά σύκα με φέτα: Η viral συνταγή

Είναι η απόλυτη συνταγή με το κορυφαίο υλικό της εποχής.
Συνδυάζεται με το κορυφαίο Ελληνικό προϊόν, όλων των εποχών.
Ήταν μαθηματικά βέβαιο, ότι αυτή η συνταγή θα γινόταν hit, αυτές τις μέρες.
Βασιλικά σύκα με φέτα που ψήνονται μαζί σε ένα σκεύος και γίνονται ονειρεμένο άλειμμα για το ψημένο ψωμί ή τις πίτες μας.
Είναι τέλειο για τις βραδιές με τους φίλους.
Ψητά σύκα με φέτα
Υλικά:
- 8 σύκα (αν βρείτε μαύρα ή βασιλικά)
- 250 γρ. φέτα
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- 2 κ.σ. μέλι θυμαρίσιο
- λίγα φυλλαράκια θυμάρι φρέσκο
Εκτέλεση:
Βάζουμε το κομμάτι της φέτας στη μέση ενός πυρέξ ή πυρίμαχου σκεύους.
Τοποθετούμε τα σύκα κομμένα τη μέση, γύρω από τη φέτα.
Ρίχνουμε πάνω από όλα τα υλικά, το ελαιόλαδο, το μέλι και το φρέσκο θυμάρι.
Ψήνουμε στους 200°C στο αέρα, μέχρι να πάρει χρώμα η φέτα, περίπου 10 λεπτά.
Σερβίρουμε με ψημένο ψωμί ή κυπριακές πίτες, παίρνοντας λίγο από τα όλα τα υλικά σε κάθε μπουκιά.