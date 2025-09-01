Ψητό στήθος κοτόπουλου με σάλτσα bbq και λιωμένο τυρί

Αυτή η συνταγή έχει πολλά θετικά, εκτός από πολλή νοστιμιά.

Είναι πανεύκολη και χρειάζεται μόλις 3 υλικά. Μπορεί να χορτάσει πολύ κόσμο και να τους ικανοποιήσει γευστικά, όλους, κάθε φορά.

Τα υλικά είναι έτοιμα και δεν χρειάζονται επεξεργασία. Έτοιμη σάλτσα μπάρμπεκιου και τριμμένο τυρί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και καπνιστό τυρί για περισσότερο έντονη γεύση bbq.

Το μυστικό για να ψηθούν τα φιλέτα του κοτόπουλου, γρήγορα και ομοιόμορφα είναι να τα κόψουμε λεπτά και ισόπαχα.

Ψητό κοτόπουλο μπάρμπεκιου με 3 υλικά

Υλικά:

4 στήθη κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και πέτσα, περίπου στο ίδιο μέγεθος (περίπου 800 γρ. συνολικά)

αλάτι και πιπέρι, κατά βούληση

1/2 φλιτζάνι σάλτσα μπάρμπεκιου

120 γρ. τυρί γκούντα, τριμμένο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C και στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Χτυπάμε ελαφρά τα στήθη κοτόπουλου σε ομοιόμορφο πάχος, περίπου 1,5 εκατοστό.

Τα τοποθετούμε, σε μία στρώση, στο ταψί και αλατοπιπερώνουμε.

Καλύπτουμε κάθε στήθος κοτόπουλου με σάλτσα μπάρμπεκιου και ρίχνουμε το τριμμένο τυρί.

Ψήνουμε για 8 έως 10 λεπτά, στη συνέχεια και σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο να ξεκουραστούν για 5 λεπτά.

Σερβίρουμε αμέσως μετά.