Σαλάτα εσπεριδοειδών με ντρέσινγκ κανέλας και φιστίκια Αιγίνης

Γιορτινή συνταγή
Ηλιάνα Σκιαδά

Αυτό το ζωηρό και όμορφο συνοδευτικό πιάτο θα γίνει η νέα σας αγαπημένη συνταγή για τις γιορτές.

Φρέσκα εσπεριδοειδή, όπως το γκρέιπφρουτ και μια ποικιλία πορτοκαλιών, αποκτούν μια εντελώς νέα πνοή.

Συνδυάζονται με ένα γλυκό και απλό ντρέσινγκ κανέλαςαγαύης.

Τα φιστίκια Αιγίνης προσθέτουν επιπλέον γεύση και υφή, για μια πραγματικά ξεχωριστή απόλαυση.

Αν σας αρέσει το ρόδι, λίγοι σπόροι θα δώσουν ακόμη πιο γιορτινή εμφάνιση.

Υλικά:

  • 1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
  • 2 ξυλάκια κανέλας
  • 2 κ.σ. λευκό ξύδι
  • 2 κ.γ. αγαύη
  • 1 κ.γ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο
  • 1/4 κ.γ. τριμμένη κανέλα
  • αλάτι
  • 2 κόκκινα γκρέιπφρουτ, χωρίς τη φλούδα και το λευκό μέρος, κομμένα σε φιλέτα
  • 6 πορτοκάλια (αν βρείτε βάλτε και μερικά σαγκουίνια), χωρίς τη φλούδα και το λευκό μέρος, κομμένα σε φιλέτα
  • 1/4 φλιτζάνι ψιλοκομμένα ψημένα και αλατισμένα φιστίκια
  • 2 κ.σ. σπόρους ροδιού

Εκτέλεση:

Σε μια μικρή κατσαρόλα, ανακατεύουμε το λάδι και τα ξυλάκια κανέλας.

Ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Μόλις το λάδι αρχίσει να κάνει φουσκάλες γύρω από τα ξυλάκια κανέλας, μαγειρεύουμε για 1 λεπτό.

Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και πετάμε τα ξυλάκια κανέλας.

Χτυπάμε μαζί ξύδι, αγαύη, δυόσμο, τριμμένη κανέλα και το αρωματισμένο λάδι σε ένα μπολ. ​​Αλατίζουμε.

Τοποθετούμε τα γκρέιπφρουτ και τα πορτοκάλια σε μια πιατέλα σερβιρίσματος.

Ραντίζουμε με το ντρέσινγκ.

Γαρνίρουμε με φιστίκια Αιγίνης και σπόρους ροδιού.

