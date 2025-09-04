Σαλάτα με αμπελοφάσουλα, φρέσκια ντομάτα και λαδολέμονο

Τη λέμε σαλάτα, αλλά, άλλος θα την έλεγε και πλήρες γεύμα, αν την σερβίρουμε με ένα φρέσκο τυράκι.

Τα αμπελοφάσουλα είναι τα πιο νόστιμα, κατά τη γνώμη μου, από όλα τα φρέσκα φασολάκια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ήμουν μικρή η γιαγιά, μάς τα σέρβιρε πάντα για σαλάτα με όλα σχεδόν, τα φαγητά.

Το ντρέσινγκ ήταν λάδι και ξύδι, ενώ έβραζε μαζί και μικρά κολοκυθάκια.

Η σαλάτα αυτή είναι πιο πλήρης, αφού έχει και ντομάτα φρέσκια, πιπεριά και κρεμμύδι. Προτείνω μαζί, ένα κρεμώδες φρέσκο ξινοτύρι, όπως, κατίκι, τσαλαφούτι, γαλοτύρι, νιβατό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαλάτα με αμπελοφάσουλα και φρέσκια ντομάτα

Υλικά:

1 κιλό αμπελοφάσουλα, καθαρισμένα και κομμένα σε τρία κομμάτια

1 πράσινη πιπεριά κέρατο (καθαρισμένη και κομμένη σε λεπτές ροδέλες)

2 μεγάλες ώριμες ντομάτες, τριμμένες

1/2 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 κρεμμύδι σε λεπτά φετάκια

100 ml ελαιόλαδο

χυμός από 2 λεμόνια

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Βράζουμε τα αμπελοφάσουλα σε μεγάλη κατσαρόλα σε μπόλικο αλατισμένο νερό, που κοχλάζει, σε 2 δόσεις.

Τα αφήνουμε το πολύ, για 10 λεπτά, αν τα θέλουμε πολύ μαλακά.

Τα στραγγίζουμε και τα βγάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ.

Τρίβουμε από πάνω τους τις ντομάτες, ρίχνουμε τα κρεμμύδια και τις πιπεριές, πασπαλίζουμε τον μαϊντανό και κάνουμε ένα απαλό ανακάτεμα.

Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με το λεμόνι και «ντύνουμε» τη σαλάτα μας.

Αλατοπιπερώνουμε και σερβίρουμε.