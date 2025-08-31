Σαλάτα με φρέσκα σύκα, μοτσαρέλα, ντοματίνια και βασιλικό

Που δεν είναι άλλο από τα σύκα. Και επειδή είναι στα καλύτερά τους, τα αξιοποιούμε σε πολλές συνταγές.

Σε μπολ πρωινού, με γιαούρτι, σε πιάτα με ζυμαρικά, σε μαρμελάδες και τσάτνεϊ, αλλά και σε σαλάτες.

Το σύκο, που είναι φυσικά γλυκό, ενσωματώνεται τέλεια σε σαλάτες και καλοδέχεται τις οξύτητες στο ντρέσινγκ.

Το σερβίρισμα αυτής της σαλάτας, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Ανάλογα, λοιπόν, πώς θα σερβίρουμε, θα κόψουμε τα σύκα, σε φέτες ή σε τέταρτα και θα επιλέξουμε το είδος της μοτσαρέλας, μικρές ή μεγάλες μπαλίτσες.

Σαλάτα με φρέσκα σύκα

Υλικά:

125 γραμ. μοτσαρελάκια μικρά

3 σύκα κομμένα σε τέταρτα

8 ντοματίνια κομμένα στη μέση

2 κ.σ. ψιλοκομμένα φύλλα φρέσκου βασιλικού

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. κρέμα βαλσαμικού ξυδιού

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Βάζουμε όλα τα υλικά της σαλάτας σε μπολ.

Ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε.

Ρίχνουμε και την κρέμα βαλσαμικού και ανακατεύουμε.

Σερβίρουμε με τα ψιλοκομμένα φυλλαράκια βασιλικού.