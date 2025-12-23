Σαλάτα με σολομό σε πλούσια κρεμώδη σάλτσα

Η σωστή ονομασία του πιάτου είναι ριλέτ σολομού, αλλά αν ονόμαζα τη συνταγή έτσι, θα με παρεξηγούσατε.

Προτίμησα να περιγράψω αυτή την old school συνταγή, σύμφωνα με την οποία, το κρέας ή το ψάρι, μπαίνουν σε λίπος ή κρέμα για να γίνουν στη συνέχεια νόστιμο άλειμμα πάνω σε κράκερ ή φρυγανισμένο ψωμί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εδώ, ο μαγειρεμένος σολομός ποσάρεται σε κρασί και αναμειγνύεται με κρέμα, για μια λιχουδιά – ορεκτικό, που σίγουρα θα εξαφανιστεί γρήγορα.

Θα χρησιμοποιήσουμε και φρέσκο και καπνιστό σολομό.

Αν σας αρέσει το μπρικ, δηλαδή αυγά σολομού, μπορείτε να στολίσετε με αυτά την επιφάνεια του πιάτου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρεμώδης σολομός

Υλικά:

2 φλιτζάνια ξηρό λευκό κρασί

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

8 ολόκληρους κόκκους πιπεριού

1/2 κιλό σολομός χωρίς πέτσα, κομμένος σε μικρά κομμάτια

1/3 φλιτζανιού παγωμένη κρέμα γάλακτος

3 κ.σ. μαγιονέζα

1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού και 3 κ.σ. χυμό λεμονιού

250 γρ. καπνιστός σολομός, ψιλοκομμένος

3 κ.σ. ψιλοκομμένο σχοινόπρασο

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

κράκερς, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Σε μια ρηχή κατσαρόλα, ανακατεύουμε το κρασί, το κρεμμυδάκι και τους κόκκους πιπεριού. Σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι, για 5 – 6 λεπτά.

Βάζουμε στην κατσαρόλα τον φρέσκο σολομό χωρίς πέτσα και σιγοβράζουμε για 3 – 4 λεπτά.

Μεταφέρουμε αμέσως σε ένα πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας (ο σολομός θα συνεχίσει να μαγειρεύεται). Σουρώνουμε το υγρό, κρατώντας τα κρεμμυδάκια αλλά πετώντας τα πιπέρια.

Αφήνουμε τον σολομό και τα κρεμμυδάκια να κρυώσουν.



Χτυπάμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος, τη μαγιονέζα, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού σε ένα μπωλ. ​​

Προσθέτουμε στο μπωλ τον ποσέ σολομό, τα κρεμμυδάκια, τον καπνιστό σολομό και το σχοινόπρασο.

Αλατοπιπερώνουμε και σερβίρουμε με κράκερ.