Σαλάτα με τόνο σε ελαιόλαδο και λευκά φασόλια

Αυτή η σαλάτα είναι σχεδιασμένη για αυτοσχεδιασμό.

Μπορεί να ταιριάξει με όποιο είδος φασολιού θέλουμε.

Με όποιο φρέσκο μυρωδικό μας αρέσει, μαϊντανό, δυόσμο, άνηθο ή φρέσκια πιπεράτη ρόκα.

Να αρτυθεί με λεμόνι, με λάιμ ή με ξύδι.

Επίσης αν έχετε στο σπίτι τόνο σε νερό, δεν υπάρχει θέμα, απλώς βάζουμε λίγο περισσότερο ελαιόλαδο στο ανακάτεμα.

Σαλάτα με λευκά φασόλια και τόνο

Υλικά:

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένα κόκκινα κρεμμύδια

ξύσμα και ο χυμός από 1 λεμόνι

2 κονσέρβες τόνου σε ελαιόλαδο

800 γρ. λευκά φασόλια βρασμένα

1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 κ.γ. νιφάδες μπουκοβο

1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

αλάτι και περισσότερο ελαιόλαδο, κατά βούληση

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε για 8 ώρες τα φασόλια και τα βράζουμε για 1-1,5 ώρα.

Ραντίζουμε με λίγο λεμόνι τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια.

Στραγγίζουμε το λάδι από τον τόνο και αδειάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ. ​​

Ρίχνουμε στο μπολ με τον τόνο, τα φασόλια και ανακατεύουμε απαλά. Αλατίζουμε κατά βούληση.

Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τον μαϊντανό, το μαύρο πιπέρι, το μπούκοβο, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε.

Αν θέλουμε τη σαλάτα πιο όξινη, προσθέτουμε λίγο περισσότερο χυμό λεμονιού. Αν η σαλάτα φαίνεται λίγο στεγνή, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο.